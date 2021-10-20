Karaköy’de 1949 yılında İstanbul’un ilk baklava dükkanlarından biri olarak küçücük bir dükkanla işe başlayan Karaköy Güllüoğlu, yeni adresini belirledi.

Adını aldığı semtten uzağa gitmeyecek olan ve bir hanı dönüştürmek üzere restorasyon çalışmaları süren markanın, yılbaşında yeni yerinde olması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla Karaköy’ün merkezinde yer alan devasa katlı otoparkın yıkılmasına karşılık bir süredir yeni yerle ilgili inşaat yatırımlarını sürdüren Karaköy Güllüoğlu, yeni mağazada ödeme tekniği konusunda da değişikliğe gitmeyi ve masada ödeme gibi seçenekler sunulmasını planlıyor.

Bir süredir yer arayışında olduklarını ifade eden Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü, markanın adıyla özdeşleştiği Karaköy’de üretim ve satışa devam edeceğini belirtiyor.

Günde 1,5 ton baklava üreten Karaköy Güllüoğlu’nda ailenin altıncı kuşak temsilcisi Murat Güllü, yeni adresinin bin 400 metrekare büyüklükte olacağını söylüyor.

Karaköy Güllüoğlu’nun artık sıradan bir baklava dükkanı olmanın ötesinde; yüzlerce çeşit baklavanın üretildiği bir baklava AR-GE merkezi olduğunu belirten Güllü, “Ürün geliştirme çalışmalarıyla özel taleplere de cevap verebiliyoruz. Bizim yaklaşık 15-20 yıldır sunduğumuz bir ürünümüz var; diyabetik baklava.

Diyabetik dışında glutensiz ve vegan baklavalarımız da mevcut. Alternatif baklavalarımız, toplam satışımızın yüzde 20’sine sahip” diyor