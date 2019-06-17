Kiğılı, Anadolu’da satışlarını nasıl artırdı?
Erkek giyim markası Kiğılı, oyuncu Oktay Kaynarca ile ilkbahar-yaz özel koleksiyonunu tanıttı.
Toplantı sonrası konuştuğumuz Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, bayramda perakende giyim sektöründe hareketliliğin başladığını söylüyor. Suerdem, “Son bir haftadır hareketlenme oldu.
Hedeflediğimiz bantta satışlarımız sürüyor. Bu da bayram esnası ve sonrasının geçen yıldan aşağı kalmayacağını gösteriyor.
Bunca ekonomik ve jeopolitik sıkıntıya rağmen bu bizim için umut verici” diyor. Hilal Suerdem, Anadolu’dan bayram öncesi ciddi geri dönüş aldıklarını kaydediyor.
Suerdem, “Bayramda hediye almak, ceket takım giymek önemli. Bu nedenle Anadolu mağazalarımıza ağırlık veriyoruz” diyor.
Bayram haftasında satışların ortalama yüzde 30-40 artarken, Anadolu’da bu oranın yüzde 70-80’i bulduğunu da söylüyor.
Burada başı ise Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Ankara’nın çektiğini ifade ediyor. Suerdem, “Dolayısıyla biz de halkın gözünde iyi bir yer ettiğimiz için pastadan en çok payı biz alıyoruz. Hem markaya güveniyorlar hem de modayı iyi fiyata alıyorlar” diyor.
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