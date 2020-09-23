Bir dönem Türkiye’nin en büyük tavukçuluk firmaları arasında yer alan ve 2018 yılından bu yana konkordato sürecinde bulunan Keskinoğlu yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor. Firmanın bankalarla yapılandırma anlaşması yaptığı belirtiliyor.

Manisa Akhisar’da bulunan Keskinoğlu Tavukçuluk’la ilgili kulis bilgisine göre mali sorunları aşan şirket tam kapasite üretime geçmek için çalışmaları hızlandırdı. Hürriyet’te yer alan kulis habere göre Türkiye’nin ilk ve tam entegre piliç ve yumurta üretim tesislerini bünyesinde bulunduran Keskinoğlu’nda 2014 yılında yaklaşık 4 bin kişi çalışıyordu. Firma 2 bin tedarikçinin yanı sıra 400 civarında sözleşmeli üretici ile de çalışıyordu. 2018 yılında konkordato ilan etmek zorunda kalan Keskinoğlu’nun yıllık 1.2 milyar TL’ye ulaşan cirosunun geçen yıl yaklaşık 800 milyon TL olduğu, ihracatın da 25 milyon TL’ye kadar gerilediği öğrenildi.