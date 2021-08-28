08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan – Pandemi döneminde frene basan, yatırımlarını duruduran ya da planlarını revize eden pek çok iş insanı oldu. Ancak bunun tam tersi hareket edenler de var. İzmirli Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan ve Sıtkı Kayalı bu dönemde yatırıma soyunan iş insanlarından.

Üç ortak, Kuşadası’nda 10 dönüm arazi üzerine kurulan 56 odalı Unique Life Style Hotel için 7 milyon dolarlık yatırım yaptı. Projenin, ilave alanlarıyla 10 milyon dolara tamamlanması planlıyor.

Fikir ve altyapı çalışmaları bir yılı bulan otelin inşaatı ise dört ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Sürdürülebilir turizm konseptini benimseyen otel, kişiye özel tatil deneyimi sunmak için 12 ay boyunca açık olacak

Türkiye’de bu yıl gerçekleşen sekiz turizm yatırımı olduğunu ve Unique dışındakilerin Antalya’da yapıldığını belirten Oğuz Kağan Yurdakan, pandemi döneminde inşaat maliyetlerindeki yüzde 40’lık artışa rağmen yatırımdan vazgeçmediklerini vurguluyor.

Temel hedeflerinin sabah, öğle ve akşam konseptleri yaratarak misafirlerine butik hizmet sunmak olduğunu belirten Oğuz Kağan Yurdakan, şöyle konuşuyor: “Butik anlayışı pandemiyle birlikte daha fazla önem kazanmasının yanı sıra nitelikli hizmeti de yanında getiriyor.

Öncülüğünü yaptığımıza inandığımız bu hizmet anlayışının takipçileri olacağına ve bu yatırımlarla Kuşadası’nın 1980’li yıllarda turizm rekoru kırdığı günlere geri dönmesi en büyük hayalimiz. Yıllık 20 bin geceleme hedefliyoruz. Plaj ve restoranlarımız için ise bu yıl dışarıdan 150 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz.”