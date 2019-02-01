Mobilyacılar’ın gözü ABD ve Çin’de
İç talebin durgun geçeceği 2019 yılı, pek çok sektörün ihracat planlarını yeniden yapmasına ve hedef büyütmesine yol açıyor. Bu sektörlerden biri de mobilya sektörü.
Türkiye mobilya sektörü 2017 yılında toplam 177 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirerek, pazar sayısı anlamında Türkiye’nin rekortmen sektörü unvanını kazanmıştı.
2018 yılını yaklaşık 3.2 milyar dolar ihracatla kapatan sektör, 2019’da yüzde 11’lik ihracat artışı hedefliyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED)
Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı olan Ahmet Güleç, şunları söylüyor: “Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD; Asya’nın tüketimiyle de yükselen devi Çin; Hollanda, İspanya, Almanya, İngiltere gibi alım gücü yüksek AB pazarları öncelikli hedefimiz olacak.
Bunun dışında elbette Körfez ülkeleri, ambargo sonrası önemli fırsatlar sunan İran ve siyasi bir bahar yaşadığımız Rusya da büyük gelişme beklediğimiz pazarlar.”
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