Ambalaj sektöründe 40 yılı geride bırakan Netpak, 2000’li yılların başlarında dünyadaki eğilimleri takip ederek, tek kullanımlık veya geri dönüşümsüz ürünlere alternatif arayışına geçti ve 2005 yılında doğa dostu ambalaj üretimine başladı.

Yeniden kullanılabilir alışveriş torbaları pazarında ise şirket önemli adımlar atıyor. 2021- 2027 döneminde bu pazarda kayda değer büyüme bekleniyor.

Bu pazarın en önemli oyuncularından biri olarak görülen Netpak, birden çok bağımsız araştırma kuruluşu tarafından piyasadaki yaklaşan teknolojiler, AR-GE faaliyetleri ve ürün lansmanları kapsamında inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan markalar arasında gösteriliyor.

Bu anlamda küresel ölçekte anılan ilk beş şirketten biri olduklarını söyleyen Netpak Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Avcı yurtdışında genişleme planları yaptıklarını kaydediyor.

Özgür Avcı, bu konudaki planlarını şöyle anlatıyor: ‘’Güçlü altyapımızın farkında olarak yükselen pazarlara yeni ürünler, kullanılmayan coğrafyalarda pazar genişletme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz.

Bugün Doğu Timor’dan pazar lideri olduğumuz İsveç’e, Laponya’dan Amerika’ya ulaşan ihracat ağımızı genişletmek, Türkiye’ye kazandıracağımız en büyük değer olacak.

Tedarik zinciri, alt alıcılar ve kaynak bulma stratejilerimizi, genişlettiğimiz ihracat departmanımız ile derinlemesine yeniden inceleceğiz.

Hedef müşteri, marka stratejisi gibi faktörleri satış kanalımızda daha etkin kullanarak pazar konumumuzu sağlamlaştıracağız.’’