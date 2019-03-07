TÜSİAD’a YİK’ten giriş yaptı
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (TÜSİAD) Erol Bilecik’ten boşalan başkalık koltuğuna geçen hafta yapılan genel kurul toplantısıyla Simone Kaslowski oturdu.
Erol Bilecik’in yardımcısı olarak yönetimde yer alan Ali Koç’un yeni yönetim kurulunda yer almayacağını yazmıştık. TÜSİAD’ın değişen yönetiminde Koç ailesinden kimse yer almazken, Ömer Koç ise ilk adımı Yüksek İstişare Konseyi’ne (YİK) girerek atmış oldu.
TÜSİAD’daki ilk görevini YİK’te başkan yardımcısı olarak alan Ömer Koç’a neden yönetim kurulunda yer almadığını sorduğumuzda ise “Böyle münasip gördüler” demekle yetindi.
TÜSİAD’da iki yıl boyunca başarıyla başkanlık görevini tamamlayan ve koltuğunu bırakan Erol Bilecik ile kısa bir sohbet imkânı da yakaladık.
Sohbetimizde lafı Fenerbahçe yönetiminde yer alacağı duyumuna getirdiğimizde ise Bilecik, yeni dönem planlarını şu ifadelerle anlatıyor: “Bunu şimdi söylemek için erken.
Fakat bir sürpriz olmayacak. Sadece bundan sonra TÜSİAD dışındaki sosyal sorumluluklara da önemli zaman ayıracağımı söyleyebilirim.”
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