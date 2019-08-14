Volvo Türkiye, abone sistemine geçiyor
Volvo Türkiye, 2017 yılından itibaren Türkiye pazarında önemli bir atak gerçekleştirdi. 2017’de şirketin genel müdürlüğünü Türk profesyonel Sabri Sözen’in devralması ve yeni modellerin etkisiyle birlikte premium segmentte pazar payı yüzde 6,1’den 2018’de yüzde 12,4’e çıktı.
Volvo, bu yılın ilk altı ayı itibarıyla ise bu oranı yüzde 13’e çıkardı. Yıl sonunda da yüzde 13,5 gibi bir pazar payı hedefleniyor.
Geçen hafta yeni XC90, XC40 ve siparişe göre getirilecek olan V60 Cross Country modellerinin tanıtımı için bir araya geldiğimiz Sabri Sözen, pazardaki daralmadan yeni modellerin ve tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle daha az etkilendiklerini aktarıyor.
Sözen, bu yılın sonunda abonelik sistemini devreye almak üzere bir filo kiralama şirketinin de partnerliği ile çalıştıklarını, ilk aşamada 500 aracı sisteme dahil etmek istediklerini söylüyor.
Volvo’nun gelecek planlarını da aktaran Sabri Özen şöyle konuşuyor: “Güvenlik, sürdürülebilirlik ve kişisel mobilite birinci önceliğimiz. Bu yıldan itibaren yeni modellerimizde dizel motor olmayacak. 2025’te tüm dünyada satışlarımızın yarısı elektrikli modellerden gelecek.”
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