Yaklaşık sekiz yıl önce Sabancı Holding’den Sasa’yı alarak polyester sektörüne giriş yapan Erdemoğlu Holding, Yumurtalık’ta rafineri yatırımına başlamak için gün sayıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı ihalede en yüksek teklifi veren şirket, sürecin tamamlanmasının ardından yatırıma başlayacak. Holding, proje için 10 yılda 20 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Bu tesiste Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri üreteceklerini söyleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Türkiye’nin ithalatı 18 milyar dolar.

Hesaplarımıza göre 12 yıl sonra bu rakam 25 milyar dolara çıkacak. Bu yatırım sayesinde biz bunun 15 milyar dolarını içeride üreteceğiz” diyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından birinin gıda olduğuna dikkat çeken Erdemoğlu, gübrenin hammaddesi olan amonyak üretimine de başlayacaklarını söylüyor.

Türkiye’de amonyak üretilmediğini belirten Erdemoğlu sözlerine şu şekilde devam ediyor: “4,5 milyar dolarlık ilk aşama yatırımın içinde amonyak üretimi de olacak.

1 milyon ton amonyak ithal ediyoruz. Biz tamamını üreteceğiz.” 2021 yılını 3,5 milyar dolar ciroyla kapatan holdingin 2022 yıl sonu hedefi yaklaşık 5 milyar dolara ulaşmak.

Halihazırda 16 bin olan istihdamın, 2022 yıl sonuna kadar 17 bine çıkartılması planlanıyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Erdemoğlu Holding, Trabzon Akçaabat’ta spor lisesi yapmak için harekete geçti.

2023’ün ağustos ayında bitirilmesi planlanan spor lisesi kompleksi için 150 milyon TL yatırım yapılacak.