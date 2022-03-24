Divan Grubu; 18 otel, iki rezidans, 19 pastane, 121 fırın, 16 restoran, iki stadyum operasyonu, iki ziyafet birimi ve Çekmeköy Taşdelen’de 15.000 m2 kapalı alana sahip çikolata, pasta, lokum ve unlu mamuller üretim fabrikasıyla faaliyet gösteriyor.

Pandemi sürecinde yatırımları beklemeye alan ve verimliliğe odaklanan Divan Grubu, yatırımları hızlandırma kararı aldı. 2020 yılı başında Divan Grubu’nun genel müdürlüğünü üstlenen Murat Tomruk ile bir araya geldik.

Divan Grubu, Bodrum Divan oteli kapsamlı şekilde yenileyerek bu yaz için hazır hale getirdi. Yine Bodrum Milta Marina’da açılan Divan Pub Bodrum 12 ay boyunca hizmet verecek.

Murat Tomruk, Ankara’da nisan ayında Divan Ankara’yı açmak için hazırlıkların sürdüğünü de aktardı.

Divan markasının sembol iş alanlarından biri olan Divan Kuruçeşme de bu yıl içinde açılacak. “Bu yılın ilk yarısında Divan Kuruçeşme’yi açmayı hedefliyoruz” diyen Murat Tomruk’un Divan AKM’nin de yakın zamanda açılacağı bilgisini paylaştı.