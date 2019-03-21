Yeni alanlara girecek
Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim ile limancılık alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, yeni dönemde faaliyet gösterdiği alanları çeşitlendirmeye hazırlanıyor.
2018 yılında konsolide bazda 12 milyar TL ciro ve 1,4 milyar TL net kâr yaratan holding, 2019 ve sonrası için yatırım planlarını şekillendirmeye başladı.
2018 yılını tüm dalgalanmalara rağmen ana iş kollarının çoğunda ciro ve kârlılık hedeflerini aşarak kapattıklarını kaydeden Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Finansal başarımızda, yaklaşık 20 bin kişilik büyük Tekfen ailesinin her bir ferdinin alın ve akıl teri var” diyor.
Gigin, önümüzdeki 10 yılda holdingin mevcut üç faaliyet alanını altıya çıkarmayı, satış gelirlerini ise 50 milyar TL’ye yükseltmeyi hedeflediklerini kaydediyor. Murat Gigin, “Yeni dönemde ayrıca başta mühendislik, tarım ve imalat alanlarında aolmak üzere AR-GE’ye önemli ölçüde yatırım yapacağız” diye konuşuyor.
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