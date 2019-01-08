Yeni fabrikayla üretim 2 kat artacak
Gündelik hayatımızda mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz un, Türkiye ihracatında da önemli biryere sahip. Türkiye, son altı yıldır dünyanınen fazla un ihraç eden ülkesi konumunda.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu verilerine göre, dünya un ihracatının yüzde 30’unu Türkiye tek başına gerçekleştiriyor. Un sektörünün önde gelen oyuncularından biri de 28 yıldır üretim yapan Ulusoy Un.
Şirket son 10 yılda ortalama yüzde 29 büyüme oranına imza atarak kayda değer bir büyüme gösterdi. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, zorlu geçecek 2019 yılı için yüzde 20’lik büyüme hedefi koyduklarını söylüyor.
2007’de 100 milyon TL cirosu olan şirketin 2018 yılını 2,8 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlandığını ifade eden Ulusoy, 2018’de toplam gelirlerinin yüzde 80’inin ihracattan geldiğine dikkat çekiyor.
2019 yılının ikinci yarısında 60 milyon TL’lik yatırımla Samsun’da kurdukları fabrikanın ilk fazının faaliyete geçeceği bilgisini veren Ulusoy, “Bu fabrika yatırımımızla üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Beş yıl boyunca sürdürülebilir büyüme rakamımız olarak yüzde 20 belirledik. Böylece beş yıl içerisindebugünkü büyüklüğümüzü 2’ye katlamış olacağız” diye konuşuyor.
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