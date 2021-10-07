İlk mağazasını 2014’te Akmerkez’de açan Bee Goddess, Türkiye ve yurtdışında hızla büyümeye odaklandı.

Lüks tasarım mücevher sektöründe Londra ve Bakü’de açılan butikleriyle yurtdışında yer alan Bee Goddess, pandemi döneminde butik sayısını artırdı ve aralarında İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Japonya gibi ülkelerin yer aldığı dünya çapında 50’den fazla satış noktasına ulaştı.

Mağazalaşma yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Bee Goddess kurucusu Ece Şirin, kasım ayında Dubai ve Paris’te iki yeni mağaza açacaklarını açıklıyor.

2022’de ise Londra’da ikinci butiğin yanı sıra Mikonos, İbiza, New York, Moskova ve İstanbul Galataport butiklerini de açacaklarını belirten Ece Şirin, en son Amazon Prime Video’nun Cinderella filmine mücevher tasarımlarıyla yer aldıklarını hatırlatıyor.

Şirin, “Bir Hollywood prodüksiyonu ve Amazon Prime Video ile global iş birliği yapan ilk Türk tasarımcı ve mücevher markası olduk” diyor.