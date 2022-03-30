Televizyonda izlediği Kapadokya’ya hayran kalan Azeri işadamı Abu Bekr, önceleri patates ve soğan tarlası olan 90 dönümlük bir araziyi satın alarak 98 oda ve 10 mağara suitinden oluşan Ajwa Hotel Cappadocia’yı Türk turizmine kazandırdı. 600 m2’lik lüks suiti 35 bin Euro’dan satılan otel, lüks konseptiyle Uzak Doğu, Körfez, Avrupa, Amerika ve Rusya’daki zengin turisti bölgeye çekmeyi hedefliyor.

Dünyanın en merak edilen tatil destinasyonları arasına girmeyi başaran Kapadokya, Çin’den Avrupa’ya Japonya’dan Amerika’ya hemen her yerden turist alıyor. Yaşanan olumsuzluklar, pandemi şartları ile geçmiş yıllarda turist profili değişse de Unesco’nun kültür mirası listesine girmeyi başaran köyleri ile bölge hala cazibesini koruyor. Bölgenin bu yıldan itibaren eski parlak günlerine yeniden dönmesi bekleniyor. Daha çok butik otel yatırımlarının yapıldığı Kapadokya’da 12 Grup tarafından kervansaray konsepti ile inşa edilen Ajwa Hotel Cappadocia, bölgede 2,5 gün olan konaklama süresini 5 güne çıkarmayı hedefliyor. İnşaatı yaklaşık 5 yıl süren Ajwa Hotel Kapadokya, 98 oda ve 10 mağara suitinden oluşan tesisi ile Temmuz 2021’de kapılarını açtı. İnşaatı en az 2 yıl daha devam edecek otelin oda sayısı 140 veya 150’ye çıkarılması planlanıyor.

Ajwa Hotels Genel Müdürü Ali Türk, özellikle çocuklu ailelerin doğayı ve tesis bahçesindeki sebze-meyve bahçelerini deneyimlemelerini hedeflediklerini söyledi.

12 Grup çatısı altında Sultanahmet’te bir butik otel daha hizmet verirken Kapadokya otelinin ardından Sultanahmet’te 16 odalı yeni bir butik otel açmaya yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

İki bin metrekarelik mağara etkinlik alanı ile Kapadokya’nın en büyük etkinlik alanına sahip olduklarını belirten Ali Türk, otomotiv firmalarına uygun lansman alanına sahip olduklarını da vurguluyor.

Türk, otellerinde yerli-yabancı turist oranının yarı yarıya olmasını hedeflediklerini, Uzakdoğu, Körfez ülkeleri, ABD, Avrupa ve Rusya’dan konuklar ağırlamak üzere tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirtiyor.

GECELİĞİ 35 BİN EURO

Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Köyü’nde 1400’lü yıllarda inşa edilen geleneksel bir kervansaraydan ilham alınarak tasarlanan otelin 600 metrekarelik en büyük süitinin gecelik konaklama fiyatı 35 bin Euro olarak belirlendi. Ünlü Azeri yemeklerinin konuklara sunulacağı Zeferan Restoranı ve 2 bin metrekarelik Kapadokya’nın en büyük etkinlik salonuna sahip olacak otel kompleksi; mini hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları, meyve, sebze bahçeleriyle kendi kendine yeten bir kasabaya dönüşecek. Gastronomiden doğa turizmine kadar birçok etkinliği bir arada sunan tesis, şimdiden bölge kentlerdeki halkın hafta sonu kahvaltı mekanı olmuş durumda.

SAKURA FESTİVALİ YAPILACAK

Japon turistlerin en beğendikleri bölgelerden biri olan ancak yaşanan olumsuz gelişmelerle birkaç yıldır Japon ilgisinin azaldığı bölgeyi eski parlak yıllarına geri götürme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda otel bahçesine 120 adet Japon Kiraz Çiçeği (Sakura) diken otel yönetimi, kiraz ağaçlarının çiçek açtığı nisan ve ya mayıs ayında bir Sakura Festivali düzenleyecek. Festivalle bölgeye 1500 civarında turist çekilmesi hedefliyor. Otel alkolsüz konseptte hizmet verecek. Otele bir de helikopter pisti yapmak için başvuruda bulunuldu.

12 GROUP 5 ŞİRKETLE FAALİYETTE

12 Group çatısı altındaki beş şirket faaliyet gösteriyor:

Ajwa Hotels: Ajwa Sultanahmet, grubun 2016 yılında 61 oda ile İstanbul’da kapılarını açan ilk oteli. Yine Sultanahmet bölgesinde Ajwa Homes isimli özel tasarım konakları, uzun ve kısa dönem konaklamalar için otel standartlarında hizmet veriyor. Ajwa Cappadocia oteli, Temmuz 2021’de 98 oda + 10 mağara süit ile Kapadokya’da geniş araziye kurulan bir resort olarak hizmet vermeye başladı.

Zeferan Restaurants: Geleneksel Azeri mutfağını yansıtan ve aynı zamanda otantik Anadolu, Osmanlı ve Türkî ülkelerin lezzetlerini öne çıkaran menüler sunuyor. Sultanahmet ve Kapadokya’da hizmet veren Zeferan Restoranlar, özgün dekorasyonlarıyla otantik lezzet yolculuklarına çıkarıyor. Zeferan Istanbul ve Zeferan Cappadocia, otel misafirlerinin yanı sıra, konaklamayan misafirlere de hizmet verebiliyor.

41 North Business School: Türkiye’nin ilk ve uluslararası bağımsız iş idaresi okulu. Kurumlara özelleştirilmiş içerikler, bireylere açık sınıf programlarıyla liderlik ve yönetici gelişim eğitimleri sunuyor. 41 North Business School, Center for Creative Leadership, ESMT Berlin, Lausanne Business School gibi bölgesinde lider bağımsız iş idaresi okulları ile araştırma ve akademi ortaklığıyla global ile Türkiye ve bölge ülkeler için liderlik, kültür, inovasyon, teknoloji ve dijitalleşme alanları başta olmak üzere uluslararası geçerli sertifika ve diploma programları sunmakta.

Gülab Mimarlık ve İnşaat: Mimari ve Mühendislik hizmetleri ile inşaat danışmanlık ve geliştirici hizmetler, tasarım, yapı hizmetleri ve restorasyon konularında profesyonel hizmet sunuyor.

Verni Sanat Galerisi: Küçük Ayasofya bölgesinde, içinde ipek ve yün el dokuması kıymetli halıların, geleneksel sanat eserlerinin, özel tasarım mobilyaların, çağdaş sanat eserlerinin, antika dekoratif eşyaların ve mücevheratın sergilenip, satışının yapıldığı bir sanat galerisi.