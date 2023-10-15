“10 yıl içinde 4 bin ofise ulaşacağız”

REDSTONE Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.; 140 şubeye ulaştı. Markanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “10 yıl içinde 4 bin ofis ve 100 bin kişilik dev bir gayrimenkul markası olma hedefimiz var” diyor.

Başaranlar Yatırım Holding A.Ş. iştiraklerinden biri olan REDSTONE Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.; Türkiye’de uluslararası franchise sistemi ile sektörü sadece büyütmeyi değil sektörün çatı kuruluşu olmayı hedefliyor.

REDSTONE Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın sektörde edindiği deneyimlerden sonra Türkiye’den dünyaya açılması düşüncesi ile 2021 yılında İstanbul merkezli kurduğu marka, şu anda yedi farklı ülkede 140 şubeye ulaştı.

Londra, Polonya, ABD, Kazakistan, İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan ve Kıbrıs’ta master franchise olarak büyümeye devam eden marka, Kazakistan ile büyük bir şube atağına geçmeye hazırlanıyor. “Özellikle Kazakistan’da yakında 40 şubemiz açılacak.

Çok heyecanlıyız” diyen Kırmızıtaş Başaran, kontrollü büyüdüklerinin de altını çiziyor. Türkiye’de 2024 sonunda 200 ofis açmayı hedeflediklerini belirten Kırmızıtaş Başaran, “Uzun vadeli hedeflerimiz arasında 10 yıl içinde 4 bin ofis ve 100 bin kişilik dev bir gayrimenkul markası olmak var.

Bu, şirketin büyüme potansiyelini ve küresel varlığını gösteriyor” diyor. Evrim Kırmızıtaş Başaran ile şirketin büyüme hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.