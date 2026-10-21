Aca Grup, savunmada Afrika pazarına açıldı

Enerji, endüstri ve savunma sanayiine yönelik taahhüt projeleri üreten Balıkesir merkezli Aca Grup savunma sanayiindeki deneyimini Afrika’ya taşıyor. Etiyopya ve Çad’ın savunma yatırımlarından pay alan şirket, mühimmat üretim tesisleri ve radar kuleleri konusunda Türkiye’de edindiği deneyimi NATO standartlarındaki tasarım bilgisiyle Afrika’da yeni rotalara açıyor.

Ekonomist’in 27 Eylül - 10 Ekim 2026 tarihli sayısından

Afrika’daki büyümenin bir sonraki adreslerinden birinin Kenya olabileceğini anlatan Aca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, bu ülkede görüşmelerin sürdüğünü ve 2027 yılında bölgeye yönelik adımlarının daha hızlanacağını söylüyor.

Afrika pazarında büyüyecek

Savunma sanayiinde son yıllarda dünyada yatırımların hızlandığını anlatan Ahmet Acaroğulları, altyapı desteği sunan şirketlere de ciddi bir talep oluştuğunu anlatıyor. Kendilerinin de özellikle mühimmat ve radar kuleleri alanında altyapı taahhüt projeleriyle ilerlediklerini kaydeden Acaroğulları, Afrika operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla yaklaşık iki yıl önce Dubai’de de şirket kurduklarını belirtiyor.

Afrika’da Etiyopya ve Çad’da aldıkları projelerin yeni ülkelerle daha da büyüyeceğini kaydeden Ahmet Acaroğulları, “Savunma ve taahhüt tarafında Afrika’yı büyüme alanı olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zekâ çözümlerinde ise Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerine açılmayı hedefliyoruz. Böylece 1960’larda başlayan müteahhitlik birikimimizi teknoloji ve bilgi ihracatıyla yeni bir büyüme modeline dönüştürmeyi planlıyoruz” diyor.

Taahhüt projelerine devam

Yaklaşık 1,3 milyar TL ciroya sahip olan grup savunma tarafında Aselsan, Havelsan Teknoloji Radar’a hizmet verirken sanayi tarafında Nestlé, Şişecam, Cargill, enerji sektöründe ise Enerjisa’ya altyapı desteği sunuyor. Mevcutta devam eden taahhüt projelerinden de söz eden Ahmet Acaroğulları, şu bilgileri veriyor: “Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik’in 450 milyon TL yatırımla hayata geçireceği etil alkol tesisinin inşasını yapıyoruz. Ayrıca Döhler Gıda’nın 350 milyonluk gıda işleme tesisi, Havelsan’ın 130 milyon TL’lik radar tesisi ve Enerjisa’nın 85 milyon TL kaynakla hayata geçireceği RES kontrol binasını da biz yapıyoruz. Cargill’in Raven projesi, Aselsan’ın Kıbrıs’taki stratejik tesisi, Enerjisa’nın Ihlamur Kestanederesi RES projesi ve Kastamonu Entegre’nin geri dönüşüm tesislerini yaptık.”

Son dört yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Aca Group, savunma sanayiinde radar kuleleri, enerji ve savunma sanayiine yönelik taahhüt projelerinin yanı sıra teknoloji tarafında da projeler geliştiriyor. Aca Teknik şirketiyle kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştirmeye başladıklarını kaydeden Ahmet Acaroğulları, “Teknoloji tarafındaki yeni odağımız, her şirket özelinde şirketlerdeki dağınık verileri bir araya getirerek kurumsal hafıza oluşturmayı amaçlayan yapay zekâ uygulaması oluşturmak. Özellikle KOBİ’lere bu konuda çözüm ortağı olmayı istiyoruz” diyor.