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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Almanya’da şirket almaya hazırlanıyor

Geçen yıl yüzde 105 artışla 1 milyar 150 milyon TL ciro elde eden alüminyum üreticisi Alcas Metal, halka arza hazırlanıyor.

21 Mart 2023
Almanya’da şirket almaya hazırlanıyor

Alcas Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, “Yüzde 80 ihracat yapıyoruz. Hedefimiz halka arz gelirini de kullanarak Almanya’da şirket almak” diyor.

Alüminyumda Türkiye’nin en büyük üreticilerinden Alcas Metal, 2022 yılında cirosunu yüzde 105 artırarak 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirkete büyümeyi getiren ağırlıklı yurt dışı satışları oldu. 

2021 yılında gelirlerinin yüzde 67’sini ihracattan elde eden Alcas Metal, 2022 yılında bu oranı yüzde 80’e ulaştırdı. Şirketin bundan sonraki ajandasında halka arz olmak ve buradan da elde edeceği gelirle Almanya’da bir tesis satın almak var. 

Abdullah ve Mehmet Yılmaz kardeşler tarafından kurulan şirket, 2005’te Çorlu’da üretim tesislerini devreye aldı. 

Alcas, bugün 36 bin metrekare kapalı alanda beş ekstrüzyon hattı ile tam entegre bir şekilde üretimi gerçekleştiriyor. Şirket alüminyum profilin kullanıldığı her alanda üretim yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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