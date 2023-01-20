Fuzul Yapı halka açılma planı yapıyor

Fuzul Holding çatısı altında faaliyet gösteren Fuzul Yapı, halka arza hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşüm başvurusu yapan şirket, SPK’nin alacağı karar sonrasında hızlı bir şekilde halka arz olmak için çalışma yürütmeyi hedefliyor. Daha kurumsal, daha şeffaf bir gelecek için halka arzı hedeflediklerini söyleyen Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, dünya ile daha etkili bir rekabet için de bunu bir gereklilik olarak gördüklerini anlatıyor.

GÜÇLÜ PORTFÖY

GYO dönüşümü onayını alır almaz izahname başvurusunu da SPK’ya vereceklerini anlatan Zeki Akbal’ın verdiği bilgiye göre Fuzul Yapı, bugüne kadar aralarında Tem Avrasya, Başakşehir Avrasya 1, Evila, Kent Neriva, Kent Ariva, OlimpaAVM, Olimpa Rezidans, Olimpa Park Plus, Vadiyaka ve 3. İstanbul Başakşehir’in bulunduğu projeleri hayata geçirdi.

Fuzul Yapı’nın, devreye alacağı birçok yeni projeyi Fuzul GYO portföyüne koyacağını da kaydeden Akbal, “Portföyde olacak en değerli projelerimizden biri de Barbaros 48 olacak. Emlak Konut GYO güvencesiyle ve hasılat paylaşımı modeliyle geliştirilecek olan Barbaros48 projesi, Asya ve Avrupa’yı aynı pencereden izleme imkânı sunacak panoramik özelliği ile dikkat çekiyor. Projeyi 24 ayda tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

BARBAROS48 PROJESİ

Zeki Akbal’ın verdiği bilgiye göre Ofis-AVM gibi alanların yer almayacağı, sadece rezidans olarak planlanan Barbaros48 projesinde, daire büyüklükleri 100 metrekare ile 350 metrekare arasında değişiyor. 3’üncü kattan itibaren panoramik Boğaz ve Tarihî Yarımada manzarasına hâkim projede, metrekare fiyatları ortalama 10 bin dolardan başlıyor.

Zeki Akbal, “Barbaros48 projemizle bu oturumluk lüks proje arayışına bir cevap vermek istedik ve şehrimizin değerini yukarı taşıyacak özel bir proje tasarladık. Projemizin yatırım değeri 2 milyar lira seviyesinde.”

Türkiye’de edindikleri know how’ı Avrupa’ya da taşımaya hazırlandıklarını kaydeden Zeki Akbal, “Almanya’da özellikle Frankfurt çevresinde arsa ve proje geliştirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.