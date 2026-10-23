Hedefinde İskandinav ülkeleri var

Otel ve restoranlarda teknoloji kullanımı artık rezervasyon almak, sipariş girmek ya da ödeme yapmakla sınırlı değil. Misafirin rezervasyonundan işletmenin stok yönetimine, ödemeden raporlamaya kadar oluşan verinin aynı sistem içinde anlamlandırılması sektörün yeni rekabet alanlarından. Hospitality sektöründe bulut dönüşümünün ardından yeni dönemin odağında ise veri, entegrasyon ve yapay zeka yer alıyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki oyuncularından Protel de stratejisini bu üç başlık etrafında yeniden şekillendiriyor. 1989’dan bu yana sektörde faaliyet gösteren şirket bugün, 400’ü aşkın çalışanıyla bin 100’ün üzerinde otel ve 5 binin üzerinde restorana ulaşmış durumda.

Ekonomist’in 27 Eylül - 10 Ekim 2026 tarihli sayısından

Son 10 yılda otel ve restoran teknolojilerinin ana gündemlerinden biri, yerinde kurulan sistemlerden buluta geçişti. Protel Holding Genel Müdürü Cenk Temiz’e göre bundan sonraki aşamada ise işletmeler asıl farkı, farklı sistemlerde oluşan verinin birlikte çalışabilmesiyle yaratacak. Verinin doğru zamanda doğru sisteme aktarılması; işletmelerin talebi daha iyi öngörmesini, stoklarını daha verimli yönetmesini ve müşteriye daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlayabiliyor. Teknolojideki dönüşümün diğer ayağında ise yapay zeka var. Ancak Temiz, otelcilik ve yeme - içme gibi insan ilişkisinin merkezde olduğu sektörlerde yapay zekanın çalışanların yerini alacağını düşünmüyor. Tam tersine, teknolojinin rutin işleri azaltarak çalışanlara misafirle daha fazla ilgilenebilecekleri bir alan açacağını öngörüyor. Protel’in stratejik iş birliği yaptığı ve portföyüne dahil ettiği Heyhotel AI de bunun örneklerinden. Yapay zeka tabanlı sistem; rezervasyon işlemlerinden konaklama sırasında ortaya çıkan taleplere kadar misafirle farklı dillerde iletişim kurabiliyor.

Tedarikçi portalı geliştirdi

Protel’in büyüme planlarının ise merkezinde yalnızca global teknoloji şirketlerinin ürünlerini Türkiye’ye getirmek bulunmuyor. Yıllar içinde sahadan edindiği deneyimi kendi ürünlerini geliştirmek için de kullanıyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Simpra. Türkiye’de geliştirilen restoran yönetim teknolojisi bugün Protel’in uluslararası büyümesinin de önemli araçlarından biri. Almanya’da Simpra ile aktif bir müşteri kazanımı modeli yürüttüklerini söyleyen Temiz, bir sonraki hedeflerinin Norveç başta olmak üzere İskandinav ülkeleri olduğunu belirtiyor.

Protel’in üzerinde çalıştığı yeni projelerden biri de otel ve restoranların tedarik süreçlerini dijitalleştirmeye yönelik. Şirketin geliştirdiği tedarikçi portalı Vendor Portal, alıcılarla tedarikçileri aynı platform üzerinde buluşturmayı hedefliyor. Projenin devamında, ödeme ve tedarikçi finansmanı tarafında fintech ve banka entegrasyonlarının da ekosisteme dahil edilmesi planlanıyor.