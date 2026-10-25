İhracatçının gözü ABD-Çin geriliminde

Çin’e karşı dış ticaret açığı 46 milyar doları aşan Türkiye, bir yandan ucuz Çin mallarının iç pazardaki baskısıyla, diğer yandan üçüncü ülkelerde pazar kaybı riskiyle karşı karşıya. ABD’nin vergilerle Çin’e yükselttiği set, Türkiye ihracatını geleneksel pazarlarında sınıyor.

ABD ile Çin arasında giderek sertleşen ticaret savaşları, küresel üretim ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. ABD’nin Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırması ve ticaret kısıtlamalarını genişletmesi, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’i alternatif pazarlara yöneltiyor.

Bu değişim, Türkiye açısından hem fırsat hem de ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Çin’in agresif fiyat politikası ve yüksek üretim kapasitesi, Türk şirketlerinin yalnızca iç pazardaki değil, Avrupa başta olmak üzere geleneksel ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü de tehdit ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.