İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı

Ekonomist Dergisi’nin her yıl yaptığı Anadolu 500 Araştırması 2023 sonuçlarına göre Samsun merkezli SYS Grup, ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu. 2022 yılında 6 milyon 988 bin dolar olan ihracatını 2023 yılında yüzde 1841 artışla 135 milyon dolara çıkartmayı başaran SYS Grup, Anadolu’da ‘İhracatını En Çok Artıran Şirket’ ödülünü almaya hak kazandı.

Bünyesinde Canik, Canik USA, Unirobotics, AEI Systems, Mecanik ve Canik Academy olmak üzere toplam altı farklı operasyon bulunan SYS Grup, ABD ve İngiltere’deki varlıklarıyla Türkiye’nin en büyük 10 savunma ihracatçısı içerisinde yer alıyor. Şirketin bu büyüme ivmesinin arkasında ise 2022 yılında başlayan yatırım hamlesi var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.