ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,76
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,55
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
10125,46
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı

İhracat lideri Samsun merkezli SYS Grup, 2022’de 6 milyon 988 bin dolarlık ihracatını yüzde bin 841 artışla 135 milyon dolara çıkardı. SYS Grup, 2025 yılında ihracatını 210 milyon dolara, grubun konsolide cirosunu da 260 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor.

14 Aralık 2024 | 17:51
İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı

Ekonomist Dergisi’nin her yıl yaptığı Anadolu 500 Araştırması 2023 sonuçlarına göre Samsun merkezli SYS Grup, ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu. 2022 yılında 6 milyon 988 bin dolar olan ihracatını 2023 yılında yüzde 1841 artışla 135 milyon dolara çıkartmayı başaran SYS Grup, Anadolu’da ‘İhracatını En Çok Artıran Şirket’ ödülünü almaya hak kazandı. 

Bünyesinde Canik, Canik USA, Unirobotics, AEI Systems, Mecanik ve Canik Academy olmak üzere toplam altı farklı operasyon bulunan SYS Grup, ABD ve İngiltere’deki varlıklarıyla Türkiye’nin en büyük 10 savunma ihracatçısı içerisinde yer alıyor. Şirketin bu büyüme ivmesinin arkasında ise 2022 yılında başlayan yatırım hamlesi var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2976,55 -0,98%
  • ALTIN ONS 2648,82 -1,16%
  • BIST 100 10125,46 0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,659 0,65%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42361 0,0724%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,5 -0,1932%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9519 0,1703%
  • EURO/DOLAR 1,0504 0,3482%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7644 0,3705%
  • STERLIN/DOLAR 1,26194 -0,39033%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL