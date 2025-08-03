İkinci El'in altın çağı

Pazarın önümüzdeki yıllarda özellikle elektronik, moda, ev ürünleri, otomotiv gibi kategorilerde ticaret modelleriyle büyümeye devam etmesi bekleniyor. Öngörüler, 2025–2027 arasında ikinci el alanında birleşme ve satın alma dalgasının da yaşanabileceğine işaret ediyor.

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr

ÖZLEM BAY YILMAZ obay@ekonomist.com.tr

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN asakarya@ekonomist.com.tr

SİBEL ATİK satik@ekonomist.com.tr

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, artan enflasyon, döviz kurları ve satın alma gücündeki dalgalanmalar, Türkiye’de tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Bir zamanlar yalnızca ekonomik zorunluluklarla ilişkilendirilen ikinci el alışveriş, bugün artık hem çevresel duyarlılığın hem de yeni nesil dijital trendlerin merkezinde yer alıyor. Lüks modadan elektroniğe, mobilyadan otomobile kadar pek çok farklı sektörde ikinci el ürünlere olan ilgi, sürdürülebilirlik, tasarruf ve stil arayışının ortak paydasında hızla artıyor. ‘Yeniden kullanım’ kavramı, artık yalnızca ihtiyaçla değil; bilinçli tercihle, etik bir duruşla, hatta statüyle özdeşleşiyor.

Türkiye’de ikinci el sektörü ya da bir diğer ifadeyle yeniden satış pazarı, 2020 sonrası dijital platformların öncülüğünde ciddi bir dönüşüm yaşadı. Sahibinden, Letgo, Dolap, Gardrops gibi platformlar yalnızca bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda küçük girişimleri, butik markaları ve kurumsal firmaları da sistemin içine çekti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.