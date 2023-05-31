Kıyı otelleri için 8 bin çalışan aranıyor

Pandemi sürecinde çalışanlarını başka sektörlere kaptıran turizm sektörünün en büyük sorunu istihdam açığı olarak öne çıkıyor. Sezonun açıldığı şu zamanlarda, kıyı otelleri aşçıdan resepsiyoniste kadar farklı alanlarda 8 bin çalışan arıyor.

Dünyada ve Türkiye’de toparlanmaya başlayan turizm sektörü, pandemi sürecinde ciddi bir istihdam kaybı yaşamıştı. Kıyı otellerinden şehir otellerine kadar işlerin toparlandığı şu dönemde sektörün en büyük sorunu istihdam açığı oluyor.

Turizm İstihdam Genişletme Örgütü (TEEM) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) hazırladıkları raporlar da sektörün istihdam sorununa dikkat çekiyor. WTTC CEO’su Julia Simpson, turizm sektörünün sorununun genç profesyonelleri çekmek oluğunu vurguluyor.

Ülkemizde otellerden acentelere, havayolu şirketlerine kadar turizm paydaşlarında yaklaşık 2 milyon 350 bin kişi istihdam ediliyor.

Bir otelin büyüklüğüne göre, 300 ile 700 kişi istihdam edilirken, Türkiye’nin dünyaca ünlenen misafirperverliğini koruyabilmesinde en önemli faktör çalışanlar oluyor. İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği’nin (İNKAY) Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı araştırmaya göre, ülkemizdeki kıyı otellerinde servis çalışanlarından kat hizmetlerine, spa’dan mutfak çalışanlarına kadar turizm sektöründe 8 bin çalışana ihtiyaç duyuluyor.

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı (İNKAY) İlhami Yavuz, ekonominin giderek daraldığı, işsizlik haberlerinin sıklıkla yapıldığı böyle bir dönemde iş arayanlara turizm sektöründe ciddi fırsatlar bulunduğunu vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.