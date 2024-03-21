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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Kruvaziyer turizmi en parlak yıla hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı gibi gergin ortama rağmen Türkiye limanları dev kruvaziyer gemilerinin uğrak yeri olurken, bu yıl ülkemize yaklaşık bin 600’ün üzerinde gemi ile 2 milyon kruvaziyer yolcu gelmesi bekleniyor.

21 Mart 2024
Kruvaziyer turizmi en parlak yıla hazırlanıyor

Bu yıl 60 milyon turist hedefleyen Türkiye, pandemi sonrasında kruvaziyer gemilerin uğrak noktası oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas savaşı gibi gergin ortama rağmen, bu yıl ülkemize 2 milyon kruvaziyer yolcu gelmesi ve rekor kırılması bekleniyor. 

Türkiye turizmde bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelire odaklandı. Hedeflere giden yolda pandemi sonrası yükselişe geçen kruvaziyer turizmi de önemli bir yere sahip olacak. 

Kruvaziyer turizminde dünya çapında 30 milyon yolcunun gemilerle seyahat ettiği 2019 yılı çok parlak bir yıldı. Koronavirüs salgınıyla bu sayı 5 milyona kadar düştü. 

Ana pazarlarımız olan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Baltık’tan Akdeniz ve Ege’ye kaçan, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Ege’ye kaçan kruvaziyer gemileri kruvaziyer turizmde artış sağlaması bekleniyor. 

Suriye’deki savaş nedeniyle düşüşe geçen ve pandemide sıfırlanan kruvaziyer turizminin, 2024’te atağa geçip zirve yıllarına yakın parlak bir sezon yaşayacağı öngörülüyor. 

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı gibi gergin ortama rağmen Türkiye limanları dev kruvaziyer gemilerinin uğrak yeri olurken, bu yıl ülkemize yaklaşık bin 600’ün üzerinde gemi ile 2 milyon kruvaziyer yolcu gelmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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