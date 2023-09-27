Kuyaş’tan maden ve enerjide yatırım atağı

Kuyaş; gayrimenkul şirketiyken maden, enerji ve tarıma yatirıma hazırlanan bir yatırım holdingine dönüştü. Şirket; madende 100-150 milyon dolar yatırım yapacak.

Enerjide beş yılda 600 milyon dolar yatırımla 500 MW'a ulaşacak. Kuyaş Yatırım A.Ş., Türkiye'nin yüzde 100'ü halka açık ilk gayrimenkul şirketi. Temelleri 1988'de atılan ve kökeni kooperatif olan, 2005'te şirketleşerek Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ismini alan şirket; 2021 Ağustos'ta ise Evren Sarıçiçek'in yönetimiyle 'inovasyon ve sürdürülebilirlik' hedefine odaklanarak bir yatırım holdingine dönüştü.

3 İLA 5 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜK

2022'de 715 milyon TL aktif büyüklüğüne ulaşan Kuyaş, konsolide cirosunu 2021'e göre yüzde 238 artışla 243 milyon TL'ye, net kârını yüzde 80 artışla 231 milyon TL'ye yükseltti. Şirket, 2023'ün altı ayında ise 78,5 milyon TL satış geliri ve 86,8 milyon TL net kâr açıkladı.

Yatırım holdingi olduktan sonra gayrimenkulle sınırlı kalmayan Kuyaş; maden, enerji ve tarımda da yatırımlara hazırlanıyor. Kuyaş Yatırım A.Ş. CEO'su Evren Sarıçiçek,"Ana doğuşu gayrimenkul olsa da gelecekte portföyde gayrimenkul sadece yüzde 30 pay alacak.

Geri kalan kısım maden, enerji, tarım ve sürdürülebilirlik odaklı ilerleyen yeni nesil şirketlerden oluşacak" diyor. Sarıçiçek'in hedefi, beş yıl içinde Kuyaş Yatırım'ı 3 ila 5 milyar dolarlık bir şirket büyüklüğüne ulaştırmak.

YABANCI YATIRIMCI ALACAK

Kuyaş; maden tarafında ilk adımı Mersin'de 400 milyon m2 maden sahası alarak attı. İlk verilere göre ruhsat alanında alüminyumun ham maddesi olan boksitin bulunduğu bilgisini veren Evren Sarıçiçek, kısa süre içinde karot çalışmalarıyla rezerv tespitini sağlayacaklarını ve hızlı bir yatırım programına başlayacaklarını belirtiyor.

Kuyaş'ın planı; eğer sahadan ağırlıklı olarak çıkan ham madde boksit olursa onu toz haline getirip satmak. Evren Sarıçiçek; bu doğrultuda 'Kuyaş Maden'i kurarak yabancı yatırımcının da dahil olduğu konsorsiyumla yaklaşık 100-150 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedeflediklerini kaydediyor. İlk adım da katkı marjı yüksek, ihracat kabiliyeti olan, nihai ürün yapılabilecek bir tesis kurmak olacak.

500 MW'LIK LİSANSA BAŞVURDU

Kuyaş; enerji depolamada önemli bir adım atarak depolamalı RES kurma hedefiyle 500 MW'lık lisansa da başvurdu. Evren Sarıçiçek; maliyetini yaklaşık 600 milyon dolar olarak tahmin ettikleri depolamalı RES'te 500 MW'a beş yılda ulaşmayı planladıkları, bu alana her yıl kademeli şekilde 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefledikleri bilgisini paylaşıyor.

Yüzer GES yatırımı da planlar arasında yer alırken Kuyaş, elektrikli araç şarj istasyon lisansı olan Green Şarj şirketine de ortak oldu. Hedef; önümüzdeki süreçte şarj istasyonu ağında Türkiye'de ilk beşte yer almak. Evren Sarıçiçek'in planlarından biri de tarımda büyük projeler gerçekleştirebilecek bir tarım yatırım fonu kurmak.

“ABD’YE DE BİR ‘KUYUMCUKENT’ KURACAĞIZ”

“Kuyaş’ın hikayesi Kuyumcukent ile başladı. Türkiye'nin en başa¬rılı sektörel kümelenme örneği olan Kuyumcukent yerleşkesinin 2023'teki tahmini cirosu yaklaşık 8 milyar dolar, en büyük pazarları ABD ve Ortadoğu. Esnafın ABD pazarına daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamak ve Türkiye'ye döviz getirmek hedefleriyle bu yıl ya da 2024'te Manhattan'da dünyanın en iyi kuyumcu atöl¬yelerinin olduğu modern bir kapalı çarşı yani bir ‘Kuyumcukent’ kurma planımız var.”