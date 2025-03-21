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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Lüks konut trendi yaygınlaşıyor

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, ülkemizde ve dünyada lüks konut projelerinde artış gözleniyor. İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Muğla’ya merkezi konumları ve lüks donatıları ile öne çıkan projelerde m2 fiyatları 250-350 bin TL aralığında değişiyor.

21 Mart 2025 | 09:59
Lüks konut trendi yaygınlaşıyor

Dünyada ve ülkemizde teknolojideki gelişmelerle birlikte insanların yaşam standartları ve konut tercihleri de değişiyor. Eskinin köhne binaları yerlerini son teknoloji ile donatılmış, sosyal alanları ile bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan lüks konut projelerine bırakıyor. Bu binalar lüks bir yaşam standardı sunmanın yanı sıra çevreyle dost, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir binalar olarak da öne çıkıyorlar.

Çürük yapı stokunun mevcut yapılar arasında yüzde 80’lere ulaştığı ülkemizde kentsel dönüşümün önemi iyice anlaşılıyor. Kentsel Dönüşüm Yasası ve süreci hızlandırması hedeflenen düzenlemelere rağmen kentsel dönüşümü finanse edecek kaynakların yetersizliği nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor. Çürük yapı stokunun en yoğun olduğu İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri ağırlıklı olarak arsa değeri ve konut birim fiyatlarının çok yüksek olduğu Nişantaşı, Beşiktaş, Levent ve Etiler gibi İstanbul’un kalbindeki bölgelerde gerçekleşiyor.

Bu bölgelerdeki bulunan eski siteler ve konutlar günümüzde 250 bin-350 bin TL/m2 fiyatlardan satılan her türlü donatının bulunduğu ileri teknolojiye sahip, deprem güvenliği olan lüks konutlara ve rezidanslara dönüşüyor. Bahsi geçen projelerin geliştirildiği bölgeler İstanbul’un merkezi, satış fiyatı en yüksek, üst gelir grubunun yaşadığı bölgeler olarak dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Borsa güne nasıl başladı? 21 Mart
ABD Ticaret Bakanı fiyatı inanılmaz diye hisse önerdi
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı
Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 299.900
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Temettü teklifini duyurdu: 125,37 TL
Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı
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