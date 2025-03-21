Lüks konut trendi yaygınlaşıyor

Dünyada ve ülkemizde teknolojideki gelişmelerle birlikte insanların yaşam standartları ve konut tercihleri de değişiyor. Eskinin köhne binaları yerlerini son teknoloji ile donatılmış, sosyal alanları ile bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan lüks konut projelerine bırakıyor. Bu binalar lüks bir yaşam standardı sunmanın yanı sıra çevreyle dost, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir binalar olarak da öne çıkıyorlar.

Çürük yapı stokunun mevcut yapılar arasında yüzde 80’lere ulaştığı ülkemizde kentsel dönüşümün önemi iyice anlaşılıyor. Kentsel Dönüşüm Yasası ve süreci hızlandırması hedeflenen düzenlemelere rağmen kentsel dönüşümü finanse edecek kaynakların yetersizliği nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor. Çürük yapı stokunun en yoğun olduğu İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri ağırlıklı olarak arsa değeri ve konut birim fiyatlarının çok yüksek olduğu Nişantaşı, Beşiktaş, Levent ve Etiler gibi İstanbul’un kalbindeki bölgelerde gerçekleşiyor.

Bu bölgelerdeki bulunan eski siteler ve konutlar günümüzde 250 bin-350 bin TL/m2 fiyatlardan satılan her türlü donatının bulunduğu ileri teknolojiye sahip, deprem güvenliği olan lüks konutlara ve rezidanslara dönüşüyor. Bahsi geçen projelerin geliştirildiği bölgeler İstanbul’un merkezi, satış fiyatı en yüksek, üst gelir grubunun yaşadığı bölgeler olarak dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.