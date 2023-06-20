Otomotiv sektöründe bayilik fırsatı artıyor

Mayıs ayında yüzde 32 artışla 3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, iç pazarda da bayilik vererek şube sayısını hızla artırıyor. İkinci el, ekspertiz, bakım gibi birçok alanda girişim fırsatı sunan sektör, 2024 yılının sonuna kadar 213 bayilik açacak.

İhracatın lider sektörü otomotiv, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, mayıs ayında yüzde 32 artışla 3 milyar dolar ihracat yaptı. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14’lük pay ile yine ilk sırada yer aldı.

Diğer yandan ikinci el otomotiv sektörü uzun süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeye devam eden önemli bir alan. Sıfır araç tarafında markaların, bayilik yerine kendilerinin aktif olmaya başladığı otomotiv sektöründe ikinci el pazarını ise adeta buz dağının görünmeyen kısmı olarak tanımlayabiliriz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıfır araç pazarından büyük bir ikinci el araç pazarına sahibiz. Türkiye’de 2022 yılında pazarda 8,1 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Dolayısıyla ikinci el pazarının büyüklüğü, sıfır araç pazarının neredeyse 10 katı büyüklüğüne sahip durumda.

Bu oran Amerika pazarında yaklaşık üç kat, Avrupa pazarında maksimum dört kat büyüklüğe ulaşabiliyor. Sektörün bakım, ekspertiz ile bakım hizmetleriyle birlikte büyük bir ekosisteme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bu nedenle otomotiv sektöründe bayilik fırsatları da her geçen gün artıyor. Haberimizde sektörün önde gelen markalarının bayilik fırsatlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.