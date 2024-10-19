Rusya pazarına girişte destek: Her ay 80 binden fazla müşterimiz Türk ürünleri satın alıyor

Ozon Global Türkiye Direktörü Hazal Maraş; ikinci çeyrek itibarıyla platformdaki Türk satıcıların cirosunun önceki yıla göre iki kat arttığını ve Ozon alıcılarının Türkiye’den 2,2 kat daha fazla sipariş verdiğini söylüyor. Maraş; “Hedefimiz; Türk girişimcilerin Rusya ile sınır ötesi ticaret hacimlerini artırmalarına yardımcı olmak” diyor.

Rusya’nın en büyük pazaryerlerinden biri olan Ozon’un sınır ötesi bölümü Ozon Global; pazaryerinin yelpazesini genişletmek amacıyla yurt dışından satıcıları platforma çekmek üzere kuruldu, sınır ötesi ticaret alanında ilk adımlarını ise 2020’nin sonunda attı. 2022 Ağustos’ta İstanbul’da temsilciliğini açan şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin odağında ise girişimcileri ve perakende markalarını platformda yer almaya çekmek var.

Ozon Global Türkiye Direktörü Hazal Maraş; “Ana görevimiz; Türk girişimcilerin Rusya ile sınır ötesi ticaret hacimlerini artırmalarına yardımcı olmak” diyor. Rusya’ya satış süreçlerinin neredeyse tamamını üstlenerek girişimcilerin kendi uzmanlık alanına yani ürün geliştirmeye odaklanmasına olanak tanıdıklarını kaydeden Maraş; 2025 için ana planlardan birinin de Azerbaycan’da Türkiye’den ürün satışlarına başlamak olduğu bilgisini veriyor. Hazal Maraş ile Ozon Global’in Türkiye faaliyetlerini ve planlarını konuştuk.

Ozon Global’i tanıyabilir miyiz?

Rusya’nın en büyük pazaryerlerinden biri olan Ozon’un sınır ötesi bölümü olan Ozon Global, ev ürünlerinden sağlık ve güzellik ürünlerine, elektronik, giyim ve mobilyaya kadar 20’den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün sunuyor. 2024 ikinci çeyrek sonunda platformdaki aktif alıcı sayısı, 2023 ikinci çeyreğe göre yüzde 30 artarak 51,1 milyona ulaştı. Aynı dönemde Ozon’da verilen sipariş sayısı ise yüzde 60 artarak 335 milyona çıktı.

Türkiye’deki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Ozon Global’in Türkiye’deki ekibi şu anda 150’den fazla kişiden oluşuyor. İş geliştirme alanında dört ana sorumluluğumuz var: Mevcut satıcılara yüksek seviyede hizmet ve destek sağlamak, yeni satıcılar çekmek, satıcıların Rusya pazarına girişindeki engelleri azaltmak ve Türkiye’den Rusya’ya uygun ve zamanında lojistik sağlamak. Ana görevimiz; Türk girişimcilerin Rusya ile sınır ötesi ticaret hacimlerini artırmalarına yardımcı olmak.

Özellikle yerel yöneticilerimiz her zaman Türk satıcılarla iletişim halinde. Onlara Türkçe destek sunuyor ve Global Üniversitesi (eğitim platformumuz) bilgi tabanına dayalı eğitim web seminerleri düzenliyor. Analitik hizmetler, reklam platformu, finansal altyapı sağlıyor, döviz risklerini yönetiyor, lojistik desteği sunuyoruz. Diğer bir deyişle, Rusya’ya satış süreçlerinin neredeyse tamamını üstlenerek girişimcilerin kendi uzmanlık alanına yani ürün geliştirmeye odaklanmasına olanak tanıyoruz. Girişimcilere lojistik, destek, finansal hizmetler, müşteri iletişimi, iade süreçleri ve ücretsiz analizlerde yardımcı oluyoruz. Bir e-ticaret platformu olarak, satıcıların ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri sunuyoruz.

Rusya’da Türk KOBİ’leri için hangi sektörler fırsat sunuyor?

Rusya’da Türk KOBİ’leri için umut verici sektörler arasında giyim, ayakkabı ve ev eşyaları bulunuyor. İstatistiklerimize göre, bu kategorilerdeki ürünler Rus alıcılar arasında en popüler olanlar. Ozon Global aracılığıyla, Türk satıcılarına Rusya pazarında başarıya ulaşmaları ve işlerini genişletmeleri için aktif olarak destek veriyoruz. Amacımız, satıcıların pazara giriş engellerini azaltmak ve kapsamlı operasyonel destek sunarak onların başarılı olmasına yardımcı olmak.

Türk satıcılara lojistik anlamda nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Lojistiğe büyük yatırımlar yapıyor, Türk satıcılar için lojistik maliyetlerini optimize etmek ve Rus alıcılarına ürün teslimat sürelerini iyileştirmek için sürekli çözümler arıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü özellikle yurt dışından yapılan alışverişlerde teslimat süreleri, satın alma kararını verirken en önemli faktör. Bu nedenle, geçen yıl Türkiye’den ürünlerin teslimatı için bir lojistik çözüm olan Ozon Global Partner Delivery’i tanıttık. Bu sayede Türkiye’den Rusya’ya teslimat süreleri 3-8 güne indirildi.

Satıcıların lojistik maliyetlerini azaltmak için bir dizi yenilik de sunduk. Yakın zamanda, 500 g ağırlığındaki ürünler için yeni tarifeler başlattık. Türk satıcılar için gönderi başına fiyat şu anda neredeyse iki kat daha ucuz. Bu; giyim, aksesuarlar, ev ürünleri, çocuk giyim ve güzellik ürünleri gibi popüler kategorilerde ciro artışlarına yardımcı olacak.

Lojistik için yeni adımlarınız olacak mı?

Bir sonraki adımımız Navlungo ile bir ortak teslimat başlatmak. Bu yenilik, Türk satıcıların ülkedeki yedi şehirde bulunan lojistik merkezlerine ürünlerini göndermelerini sağlayacak. Gönderimlerin coğrafyasının genişletilmesi, girişimcilerin teslimat için ürünleri transfer etme maliyetlerini ve sürelerini en aza indirecek. Ayrıca satıcılar, ürünlerini doğrudan depolarından taşıyıcıya transfer etmek için Pick-up hizmetini de kullanabilecekler. TTeconomy üzerinden karayolu ile ürün teslimat tarifelerini de düşüreceğiz. Bu yenilikle, Türk girişimcilerin karayoluyla teslimat maliyetleri ortalama yüzde 20 azalacak. Bu da onların lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltıp satış hacimlerini artıracak.

Türk satıcılar için satış coğrafyasını genişletme planınız var mı?

Ozon; Rusya’nın yanı sıra şirket Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da da faaliyet gösteriyor. 2025 için planlarımızdan biri, Azerbaycan’da Türkiye’den ürün satışlarına başlamak. Yeni pazarın açılmasıyla Türk satıcılar, pazar yerindeki cirolarını Azerbaycan’daki 10 milyondan fazla alıcıya ulaşarak artırabilecekler. Coğrafi olarak, ülkelerimiz birbirine çok yakın. Bu da girişimcilerimiz için lojistik açıdan bir avantaj sağlayacak.

“Ozon’da Türk satıcılardan 1,3 milyondan fazla ürün var”

“2022’de temsilciliğimizi açmamıza rağmen, sadece bir yılda platformumuzdaki Türk satıcı sayısını iki katına çıkardık. Şu anda Ozon’da Türk satıcılardan 1,3 milyondan fazla ürün var. 2024 ikinci çeyrek sonuçlarına göre, Ozon Global’de Türk girişimcilerin cirosu yıllık bazda iki katına çıktı. Ayrıca Türk ürünlerine olan müşteri bağlılığı da artıyor. Ozon alıcıları, 2024 ikinci çeyrekte Türkiye’den geçen yıla kıyasla 2,2 kat daha fazla sipariş verdi. Türk girişimcilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Ozon’da Türk satıcılardan 1,3 milyondan fazla ürün var

“2022’de temsilciliğimizi açmamıza rağmen, sadece bir yılda platformumuzdaki Türk satıcı sayısını iki katına çıkardık. Şu anda Ozon’da Türk satıcılardan 1,3 milyondan fazla ürün var. 2024 ikinci çeyrek sonuçlarına göre, Ozon Global’de Türk girişimcilerin cirosu yıllık bazda iki katına çıktı. Ayrıca Türk ürünlerine olan müşteri bağlılığı da artıyor. Ozon alıcıları, 2024 ikinci çeyrekte Türkiye’den geçen yıla kıyasla 2,2 kat daha fazla sipariş verdi. Türk girişimcilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

“Hedefimiz, Türk işletmelerinin Rusya’daki satışlarını büyütmelerine yardımcı olmak

“Türk-Rus sınır ötesi ticareti, Türk satıcılar için büyük iş fırsatları sunuyor. Rusların yüzde 90’ından fazlası internete erişim sağlıyor, 80 milyondan fazla kişi düzenli olarak çevrimiçi alışveriş yapıyor. Uzmanlar, Rusya’daki e-ticaret GMV’sinin üç yıl içinde iki katına çıkacağını ve bunun da Türk satıcılar için daha fazla fırsat yaratacağını öngörüyor. Ozon, Rusya’nın en büyük e-ticaret platformlarından biri ve çok kategorili bir pazaryerinin lideri olarak bu büyümenin ön saflarında yer alıyor. Ozon alıcıları, yılda ortalama 24 sipariş veriyor ve bu, yıllık yüzde 40’lık bir artış gösteriyor. Ayrıca her ay 80 binden fazla müşterimiz Türk ürünleri satın alıyor.

Not: Makale Ekonomist Dergisi'nin Kobi Girişim ekinden alınmıştır.