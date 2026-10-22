Türkiye’ye 70 milyon dolar yatırım yapacak

Plastik ambalaj çözümleri ve geri dönüşüm alanında 45 ülkede 206 üretim tesisi ve yaklaşık 25 bin 440 çalışanıyla faaliyet gösteren Avusturya merkezli ALPLA, 1992 yılında girdiği Türkiye pazarında üretime dönük yatırımlarına hız veriyor. Son 30 yılda Türkiye’ye toplam 100 milyon Euro yatırım yapan şirketin Adana, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Konya’da üretim tesisleri bulunuyor.

Ekonomist’in 27 Eylül - 10 Ekim 2026 tarihli sayısından

Şirket, Türkiye pazarında büyümek amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde ise 70 milyon Euro’luk yeni bir yatırım planını devreye aldı. Makine kapasitesi, üretim verimliliği, teknoloji modernizasyonu, otomasyon ve sürdürülebilirlik altyapısına odaklanacak yatırımlarla üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 25, cirosunu ise yüzde 40 artırmayı hedefliyor.

Kapasitesini yüzde 30 artırdı

ALPLA’nın 70 milyon Euro’luk yeni yatırım ajandasının ilk adımı geçtiğimiz günlerde Adana ve İzmir’de hayata geçirilen yeni üretim tesisleri ile atıldı. İki yeni tesisle ALPLA Türkiye’nin yıllık işleme kapasitesi yaklaşık 90 bin tondan 120 bin tona çıkacak. Yaklaşık üçte birlik kapasite artışı sağlayan yatırımlar, aynı zamanda üretimi müşteriye yaklaştırarak tedarik zincirini güçlendirecek, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak. 2025 yılında 5,2 milyar Euro ciroya ulaşan şirket, toplam cirosunun yaklaşık yüzde 2-3’ünü Türkiye pazarından elde ediyor. Türkiye’nin ALPLA için uzun vadeli ve stratejik bir büyüme pazarı olduğunu belirten ALPLA Group CEO’su Philipp Lehner, “Türkiye’nin gelişen sanayisi, güçlü üretim kültürü ve ihracat potansiyeliyle ALPLA’nın global ağı içindeki öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye operasyonumuzun ortaya koyduğu başarılı büyüme performansı da yatırım kararlarımızı olumlu yönde destekliyor” diyor.

Yatırımların ALPLA’nın Afrika, Ortadoğu ve Türkiye’yi kapsayan AMET bölgesindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirten ALPLA Afrika, Ortadoğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva ise “Türkiye; kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri portföyüyle AMET bölgesinin öne çıkan pazarlarından biri ve bugün bölge operasyonumuzun yaklaşık yüzde 35’ini temsil ediyor. Türkiye’nin AMET bölgesindeki üretim gücünü ve stratejik ağırlığını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

200 yeni istihdam

ALPLA’nın yeni büyüme döneminin önemli adımlarından biri olan Adana tesisi, yaklaşık 10 milyon Euro yatırımla hayata geçirildi. ALPLA’nın ikinci yeni yatırımı olan İzmir tesisi ise yaklaşık 20 milyon Euro yatırımla devreye alındı. Tesisler tam operasyonel yapılarına ulaştığında toplam doğrudan istihdamın İzmir’de yaklaşık 120, Adana’da ise yaklaşık 80 kişi seviyesinde olması öngörülüyor.

Emre Canoğlu / Alpla Türkiye Genel Müdürü

“Türkiye operasyonumuzu geleceğe hazırlıyoruz”

“Büyüme hızımızı yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesine katkı sunmak istiyoruz. Bu yatırımlarımızla müşterilerimize daha yakın olmak, değişen talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek, ürün ve teknoloji portföyümüzü genişletmek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek de en az kapasite kadar önemli. Bunu yaparken istihdam yaratıyor, yerel tedarik zincirini destekliyor ve daha verimli üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz, Türkiye operasyonumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye sanayisi her geçen yıl büyüyor. Türkiye’nin üretim gücü ve coğrafi avantajlarının önümüzdeki dönem ihracat potansiyelimizi de destekleyeceğine inanıyoruz.”