Walmart Türkiye tedarik ofisi üzerinden ABD pazarına giriş fırsatı

Bu plan doğrultusunda ilk olarak Türkiye’de yerel bir tedarik ofisi kurulacak. Bu ne anlama geliyor? Bence, Walmart okyanus ötesinden üreticilerimizle iletişim kurmaya çalışmak yerine adeta bir ‘kol mesafesinde’ olmak için bu yolu seçmiş görünüyor. Bu haberi duyan yerli üreticilerimizin daha şimdiden ABD pazarına giriş konusunda büyük bir heyecan duymaya başladığını ve “Walmart’a nasıl satış yapılır?” sorusuna cevap aradıklarını gözlemliyorum. Bu yazımda öncelikle kısaca Walmart’ı tanıtacağım, ardından “Walmart tedarikçisi nasıl olunur?”, “Hangi hususlara dikkat etmek gerekir?” gibi sorulara yanıt arayacağım.

Kobi/Girişim eki Kasım sayısından

Nasıl Walmart tedarikçisi olunur?

Walmart 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulmuş, günümüzde ABD’nin en büyük perakende zinciri konumuna gelmiş olan şirkettir. Yıllık cirosu 650 milyar dolar civarındadır. Yanlış okumadınız; Türkiye GSMH’sinin yarısı kadar bir ekonomik büyüklüğü temsil eden bir şirketten bahsediyoruz. ABD genelinde yaklaşık 5.000 mağazası bulunan Walmart, her hafta on milyonlarca müşteriye doğrudan erişmekte ve büyük bir müşteri tabanını elinde bulundurmaktadır. Yalnızca fiziksel mağazaları ile değil, aynı zamanda Walmart.com üzerinden sunduğu çevrimiçi alışveriş hizmetleri ile de ABD perakende sektöründe dijital bir dev haline gelmiştir.

Walmart’ın pazar payı, rekabet gücü ve düşük maliyet stratejisi, Amerikan tüketiciler arasında geniş bir cazibe yaratmaktadır. ABD’deki birçok tüketici, Walmart’ı uygun fiyatlı, çeşitli ve kaliteli ürünlerin adresi olarak görmektedir. Bu durum, Walmart’ı sadece ABD içindeki üreticiler için değil, uluslararası üreticiler için de cazip bir iş ortağı haline getirmektedir. Kısacası, Türkiye’den bir üreticinin Walmart ile çalışması, Amerika’nın her köşesine erişim sağlaması anlamına gelmektedir. Henüz Walmart Türkiye ofisinin çalışma prensipleri açıklanmadığı için, şu anda Walmart’ın standart prosedürlerini incelemekle yetinmeliyiz. Walmart’a tedarikçi olmak için öncelikle Walmart’ın tedarikçi adayları için oluşturduğu çevrimiçi platform üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Walmart, hem yerel hem de uluslararası üreticilerle çalıştığı için başvuru süreci, ürünlerin değerlendirilmesinden tedarik zinciri yönetimine kadar kapsamlı bir incelemeyi kapsar. Tedarikçi adayları, Walmart’ın “Supplier Center” olarak adlandırılan çevrimiçi başvuru platformuna kayıt olarak süreci başlatabilir. Kayıt esnasında, işletme bilgileri, ürün portföyü, sahip olunan sertifikalar ve firmanın yasal durumu gibi detaylı bilgiler talep edilmektedir. Sertifikalar konusu bu noktada büyük önem arz etmektedir. Üretiminiz hangi kategoride ise, o kategoride küresel ölçekte kabul görmüş akreditasyon/sertifikasyon süreçlerini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Web’de bu konuda daha detaylı arama yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira konu paketli gıdalar için farklı, tekstil için farklı, elektronik için farklı çerçevede ele alınmaktadır ve her birini detaylarıyla bu yazıya sığdırmak mümkün değildir. ABD’de Walmart potansiyel tedarikçiler ile yüz yüze buluşmak için “Open Call” şeklinde isimlendirdiği etkinlikler düzenlemektedir. Tahminim odur ki, Türkiye tedarik ofisi de gerçek anlamda faaliyete geçtiğinde benzer etkinlikler de Türkiye’nin önemli şehirlerinde gerçekleştirilecek ve üreticiler Walmart ekibiyle yüz yüze tanışma ve ürünlerini sunma imkanı elde edebilecektir.

Hızlı teslimat ve yüksek lojistik

Walmart’ın geniş müşteri kitlesine yönelik talebi karşılamak için tedarikçilerin üretim kapasitesi oldukça önemlidir. Walmart ile çalışmak, hızlı teslimat ve yüksek lojistik performansı gerektirir. Adayların, talep dalgalanmalarına yanıt verebilme esnekliğine sahip olması tercih edilir. Bu bakımdan seri ve kesintisiz üretim yapabilen, gerektiğinde yüksek miktarda stok biriktirebilen büyük işletmelerin KOBİ’lere kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade etmek gerekir. Diğer yandan Walmart, çevre dostu ve sosyal sorumluluk odaklı bir iş yaklaşımına sahiptir. Tedarikçilerinin de çevresel etkileri minimize eden, sürdürülebilir üretim politikaları uygulayan firmalar olması tercih edilir. Bu bakımdan ekoloji dostu üretim sertifikalarına sahip olan tedarikçiler avantajlı konumda olacaktır.

Son olarak Walmart’a halihazırda mal satan veya mal satmak için sırada bekleyen rakipleri de ele alalım. Neticede Walmart tüm dünyadan tedarik yapıyor ve Türkiye’ye gelirken bize bayıldığı için değil, bizlere ‘iyi alternatifler’ arasında yer vermek için geliyor. Öncelikle Walmart’ın tedarik yaptığı başlıca ülkeleri listeleyelim; bu ülkeler Çin, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Endonezya, Meksika, Brezilya ve bazı Avrupa ülkeleridir.

Rakip ülkeler hangileri?

Çin Walmart’ın en büyük tedarikçisidir. Çin’den elektronik, oyuncak, giyim, ev eşyaları, küçük ev aletleri gibi birçok kategoride ürün tedarik edilmektedir. Hindistan, özellikle tekstil ve hazır giyim ürünlerinde Walmart’ın önemli bir tedarikçisi konumundadır. Vietnam ve Bangladeş de Walmart için giyim ve tekstil ürünlerinde önemli tedarikçi ülkelerdendir. Meksika, gıda ve tarım ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürün kategorilerinde Walmart’a tedarik sağlamaktadır. Walmart’ın Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden tedarik yapmasının bir nedeni de lojistik açıdan yakınlık ve hızlı tedarik imkanıdır. Endonezya ve Filipinler Walmart’a elektronik, tekstil ve bazı gıda ürünleri sağlamaktadır. Söz konusu ülkelerdeki mevcut piyasa oyuncularının kimler olduğunu, hangi ürünleri hangi fiyat seviyelerinde pazara sunduklarını iyi araştırmış olmanız, Walmart değerlendirme süreçlerine başladığınız ilk aşamalarda hızlı bir şekilde elenmenizi engelleyecek ve süreçlerden başarıyla geçme ihtimalinizi belirgin ölçüde artıracaktır