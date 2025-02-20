“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”

Türkiye’nin 45 yıllık geçmişiyle köklü kuruluşlarından biri olan ve inşaat, enerji, turizm, liman, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren Akfen Holding, 2024-2025 yılı için planladığı 910 milyon dolarlık yatırım hedefinin çoğunu hayata geçirdi. Şimdilerde Terminal Kadıköy projesiyle dikkatleri üzerine çeken holding, kaynak oluşturmak üzere geçen yıl başladığı halka arz sürecine devam etme kararı aldı. GYO, enerji ve inşaatı halka arz eden Akfen Holding, diğer şirketlerini de yeni halka arzlara hazırlıyor.

Ekonomist’in 2 - 15 Şubat 2025 tarihli sayısından

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, maden, turizm ve İDO başta olmak üzere gruba bağlı şirketlerin tamamını SPK’ya başvurarak halka arz etmek istediklerini dile getiriyor. Bankalardan yüksek faizle bir kaynak yaratmak yerine bu yola gittiklerini anlatan Hamdi Akın, grubun planladığı bir dizi yatırım olduğunu bu yatırımları fazlasıyla yapıldığını ve planlanandan eksiği olmadığını dile getiriyor. Grubun büyüme yolcuğuna bu yıl da devam edeceğini aktaran Hamdi Akın ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Öncelikle grubun ciro ve istihdam büyüklüğü bugün hangi noktaya geldi? Bütçe çalışmalarına göre 2025 yılı büyüme hedefi nedir?

Akfen Holding olarak 2024 yılında varlıklarımızda dolar bazında konsolide olarak yüzde 10 civarında bir büyüme yakaladık. Akfen Holding’in konsolide cirosu ise 2023 yılına göre dolar bazında yaklaşık yüzde 25 artarak 650 milyon dolar civarında gerçekleşti. Ciro ve büyüme rakamlarında 2025 yılında önceki yıl gerçekleşen büyüme oranları yakalamayı planlıyoruz. 2025 yılı için cirosal açıdan net bir rakam öngörmek mümkün değil. Artık öyle hızlı büyümeler yok, bunu beklemek de hayalcilik olur. Bütçeler tutmuyor zaten, yıl bitmeden birkaç defa bütçeler yenileniyor. Fakat net olan şu ki, yatırım planlarımızın hepsi gerçekleşiyor. Öngördüğümüz yatırımların fazlası var eksiği yok.

2025 yılında ne kadarlık bir yatırım öngörünüz var, hangi alanlara odaklanacaksınız?

Akfen Holding olarak sürekli devam ettiğimiz yatırımlarımıza ekonomideki iyileşmeye paralel olarak yenilerini ekliyoruz. Bizim daha önceden belirlediğimiz ancak ekonomik duruma göre revize ettiğimiz yatırım planlarımızda bir aksama olmayacak. 2023 yılı içerisinde Mersin Limanı, Acacia Maden İşletmeleri, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerimizin öncülüğünde önemli yatırımlarımızı tamamlayarak, belirsizliklerin zirve yaptığı son 2 yılda 260 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2024 ve 2025 yılları için çeşitli alanlarda 910 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğimizi duyurmuştuk. Bu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda kendi şirketlerimizin aslında devam eden yatırımlarını tamamlamaya odaklanmış vaziyetteyiz. Ama tabii ki etrafımızdaki gelişen yeni sektörleri, yeni alanları, yeni pazarları Akfen dinamizmi çerçevesinde her zaman değerlendiriyoruz.

Yatırım gündeminizde merakla izlenen Terminal Kadıköy’de var. Orada süreç nasıl ilerliyor?

2025 yılı, Akfen olarak her alanda üretmeye devam ettiğimiz yeni bir yılın içine girdik. Burada öncelik İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de yapımına devam ettiğimiz Terminal Kadıköy’de olacak. Akfen olarak İstanbul’un merkezinde metrobüs ile yüksek hızlı tren istasyonunun yer aldığı bölgede bulunan Söğütlüçeşme’yi önemli bir yaşam alanına kavuşturmak için çalışmalarımız sona yaklaştı. Her gün yaklaşık yüz bin insanın önünden geçtiği bu önemli projeyi yılın ilk yarısına kadar hizmete alarak Türkiye’ye alanında ilk olacak Avrupa’nın en büyük yeme-içme ve eğlence alanını kazandırmak istiyoruz.

Halka arz edilen enerji ve inşaatta nasıl bir yatırım gündemi var?

Enerjide yatırımlarımıza devam ediyoruz. Akfen Yenilenebilir Enerji olarak yatırım sürecinde bulunan toplam 102 MW kurulu güce sahip 5 adet rüzgar enerji santralimizin ek kapasite artış projelerinin inşaat süreçleri başladı. Daha önce duyurduğumuz hibrit GES yatırımları ve RES ek kapasite artış yatırımlarının tamamı 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanacak ve yeşil enerjideki toplam kurulu gücümüz 887 MW kapasiteye ulaşacak. Akfen İnşaat olarak deprem felaketinin vurduğu Hatay’da 3 acil durum hastanesini 1 yıldan önce tamamlayarak Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik. 600’ar yataklı İskenderun ve Amasya Devlet Hastaneleri’nin ise yapımını sürdürüyoruz. Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri’nin yapım ve işletmeciliği de göz önünde bulundurulduğunda son 8 yılda sağlık alanında hem inşaat hem de işletme anlamında elde ettiğimiz bilgi ve birikim gelecekte hem Türkiye hem de yurtdışında yeni yatırımların temelini oluşturuyor. Bu kapsamda bir Avrupa Birliği projesi olarak renovasyonunu üstlendiğimiz Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki tarihi Sister of Mercy Hastanesi’ni de 2025 yılında bitirmeye yaklaşacağız. Bununla birlikte Bodrum Loft projemize kadar Bodrum bölgesinde bir yatırımımız olmamıştı. Bodrum Loft’un ardından kısa zamanda olumlu geri dönüşler aldık ve Bodrum’da farklı konseptlerde yeni ve katma değerli projelerini geliştirmeye başladık. Bu kapsamda 29 birimden oluşan Bodrum Yalıkavak villa projemizi bu yıl tamamlayıp, Muğla Milas’daki 464 odalı Kıyıkışlacık turizm projemizi de vitrine koymayı planlıyoruz.

Holding en son Akfen İnşaat’ı halka arz etti. Burada uzun vadeli hedefleriniz neler?

Önceki hafta halka arz ettiğimiz Akfen İnşaat’ın iş modeli, geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip. Şirketimiz, KYK ile yaptığı kira anlaşmaları, KÖİ ve şehir hastaneleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan yatırımlar üzerine odaklandı. Enflasyon değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları gelir akışı açısından önemli bir güvence sağlıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında taahhüt işleri yürüten şirketimiz, gelirinin büyük bir kısmını uzun vadeli ve güvence altına alınmış kaynaklardan sağlıyor. Akfen İnşaat’ı klasik bir inşaat şirketi gibi konumlandırmadık. Faaliyet alanları çok geniş, KÖİ modeliyle hem Türkiye hem de yurtdışında özellikle hastane projelerine odaklanan bir şirket. Bu kapsamda Türkiye ve global pazarda kamu-özel iş birliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multi fonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız. Akfen grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklardaki geliştirilecek muhtemel yenilenebilir enerji santrali projeleri, otel, lojistik gibi gayrimenkul projelerinin taahhüt işleri de Akfen İnşaat için bir fırsat oluşturuyor. Bu çeşitlilik, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini güçlendiriyor.

Peki holding yeni halka arzlar yapacak mı?

Akfen GYO ve Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ardından Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören üçüncü şirketimiz Akfen İnşaat oldu. Bunun gelecekte sayısının artacağını düşünüyoruz. Maden, turizm ve İDO’yu sonrasında holdingi sırasıyla halka arz edebiliriz. Aslına bakarsanız tüm şirketlerimizin tamamını SPK’ya başvurarak halka arz etmeyi istiyoruz. Tabiri caizse halka açık olmayan şirketimiz kalmasın istiyoruz. Bunda bir mahsur yok. Aksine kamuoyuna daha belirgin, daha ölçülebilir, daha iyi ve şeffaf yönetildiğini göstermek istiyoruz. Geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzını gerçekleştirdik. Güçlü finansal tabloları ile tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföyümüze yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük oldu. 442 bin 795 yatırımcı 76 milyar TL’lik talep oluşturdu. Toplam talep halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar TL’nin 23 katına ulaştı. Buradan hareketle diğer iştirak ya da bağlı ortaklıklarımızda da kurumsal aksiyonlar almayı planladık.

“Akfen İnşaat’ta yanlış fiyatlama söz konusu değil”

Akfen İnşaat’ın hisse değerlerinde yaşanan düşüş yatırımcısını üzdü. Yüksek fiyatla çıkıldığı eleştirilerine ne dersiniz?

Tam tersi de olabiliyor. Tavan yaptığı zamanlarda olabiliyor, taban da yapabiliyor. O nedenle bu konuda ne söylense spekülatif olur. Bu konuda bir şey söyleyemem. Yanlış fiyatlama olamaz, fiyatlama birkaç yerden geçiyor. Biz neticede 40 yıllı aşkın bir geçmişe sahip şirketiz. Borsada işlem gören şirketler için uzun vadeli bakmak daha doğru olur. Deneyimli kadrolarıyla köklü bir şirket. Kimler tarafından yönetildiği, güvenilirliği, piyasadaki itibarı, önündeki işler gibi bütün unsurlara bakarak yatırımcı karar verir.

“Halkla arzla kaynak yaratıyoruz"

Neden halka arz sürecini devam ettirmek istiyorsunuz?

Halka arzda sonuçta hissenizi satıyorsunuz. Şirkete bir kaynak yaratıyorsunuz. Şu an bankalardan yüksek faizle bir kaynak yaratmak yerine bu yola gidiyoruz. Evet şirketteki hissemiz azalıyor ama hiç değilse şirketi borçlandırmıyoruz ve mali yapısını bozmamış oluyoruz. Şirket ileriye yönelik kendini daha sıhhatli bir şekilde taşımış oluyor.