Premium SUV segmentindeki DS Automobiles, eylül ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
- Markanın eylül ayı kampanyası kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, yüzde 0 faizli kredi ya da takas desteği seçeneğiyle satışa çıkıyor.
- DS 7 Crossback modeli için ise yüzde 0 faizli kredi ya da 40 bin TL’ye varan takas imkanı tanınıyor.
- Eylül ayında DS 7 Crossback Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkanı sağlayan DS Connected Pilot sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.
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