Geleceğin otomobil teknolojileri OMODA | JAECOO ile sahnede: İşte o araçların özellikleri

OMODA | JAECOO, akıllı sürüş ve yapay zekâ destekli kokpit teknolojilerini kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle geliştirmeyi sürdürüyor.
Çin’de “DRIVE TO THE NEXT VIBE” temasıyla gerçekleştirilen 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında düzenlenen Super Intelligent Experience Lab etkinliği, yeni nesil otomobil teknolojilerinin gerçek kullanım senaryolarında deneyimlenmesine olanak sağladı. Dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcileri ve davetlilerin katıldığı organizasyonda SIVP (Super Intelligent Valet Parking) akıllı vale park sistemi ile SIAS (Super Intelligent AI Space) yapay zekâ destekli akıllı kokpit teknolojilerinin yetenekleri uygulamalı olarak gösterildi.
JAECOO 5, JAECOO 7 ve OMODA 7 modelleri akıllı park ve araç çağırma özellikleriyle öne çıkarken OMODA 4, sesli komutları ve kullanıcıların ifade ettiği duyguları yorumlayabilen yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekti. Gerçekleştirilen deneyimler, otomobil teknolojilerinin yalnızca karmaşık görevleri yerine getirmekle sınırlı olmadığını, günlük yaşamı kolaylaştıran ve insanlarla daha doğal etkileşim kurabilen çözümlere doğru geliştiğini ortaya koydu.
1 Otomobiller artık çağrıldığında sürücüsünün yanına geliyor
OMODA | JAECOO’nun etkinlikte öne çıkardığı teknolojilerden biri, SIVP akıllı vale park sisteminin gerçek kullanım senaryolarında sergilenmesi oldu. JAECOO 5, JAECOO 7 ve OMODA 7 modelleriyle gerçekleştirilen deneyimlerde katılımcılar, otomobillerine belirli bir noktaya gelmeleri için komut verdi. Çevresel algılama ve rota planlama teknolojilerinden yararlanan sistem, araçların belirlenen güzergâhları takip ederek istenen konuma ulaşmasını sağladı.
Özellikle alışveriş merkezlerinin otoparkları gibi geniş alanlarda günlük kullanımı kolaylaştırmayı amaçlayan bu teknoloji, sürücülerin araçlarına ulaşma sürecini de pratik hâle getiriyor. Örneğin yağmurlu havalarda otopark boyunca yürüyerek otomobilini aramak zorunda kalan kullanıcılar, araçlarının belirlenen teslim alma noktasına gelmesini sağlayabiliyor. Benzer şekilde sıcak havalarda da kullanıcıların otopark içinde uzun mesafeler katetmeden araçlarını uygun bir noktada beklemeleri mümkün oluyor.
SIVP sistemi, otomobili belirlenen noktaya getirme işlevinin yanı sıra otonom park yetenekleriyle de öne çıkıyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen testlerde araçlar, çıkmaz yollar ve oldukça dar park alanları gibi zorlu senaryolarla karşı karşıya bırakıldı. Sistem, çevresindeki koşulları analiz ederek uygun park güzergâhını belirledi, aracın konumunu değerlendirdi ve park manevralarını gerçekleştirdi. Test alanına yerleştirilen engeller de çevresel algılama ve rota planlama teknolojileriyle tespit edilerek uygun manevralarla aşıldı.
Uluslararası medya temsilcileri ve davetliler, otomobillere binerek bu teknolojileri doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Dar alanlardaki park manevraları ve engellerden kaçınma kabiliyeti, akıllı sürüş sistemlerinin günlük kullanımda sağlayabileceği kolaylıkları somut biçimde ortaya koydu. OMODA | JAECOO, SIVP teknolojisiyle özellikle şehir yaşamında sürücülerin karşılaştığı park ve manevra zorluklarını azaltmayı hedefliyor.
2 Tek bir komutla yedi farklı fonksiyon kontrol edilebiliyor
OMODA | JAECOO’nun akıllı teknoloji yaklaşımının diğer önemli ayağını SIAS yapay zekâ destekli kokpit sistemi oluşturuyor. OMODA 4 modeliyle gerçekleştirilen deneyimlerde, otomobilin sürücü ve yolcularla daha doğal iletişim kurmasını sağlayan özellikler dört farklı uygulama üzerinden tanıtıldı.
Komutları anlama deneyiminde katılımcılar, tek bir sesli komutla klima, camlar, müzik sistemi, navigasyon, koltuk havalandırması ve ambiyans aydınlatması dâhil toplam yedi farklı işlevi birlikte yönetebildi. Böylece farklı araç ayarlarının ayrı ayrı yapılmasına gerek kalmadan birden fazla işlemin tek bir komutla kontrol edilebildiği gösterildi.
Örneğin sabah evinden çıkarken aracın iç sıcaklığını ayarlamak, koltuk havalandırmasını açmak, müzik dinlemek ve navigasyonu başlatmak isteyen bir kullanıcı, bu işlemleri farklı menülerden tek tek gerçekleştirmek yerine tek bir sesli komutla başlatabiliyor. SIAS teknolojisi, kullanıcının isteğini analiz ederek ilgili fonksiyonların birlikte çalışmasını sağlıyor.
3 Sürücüsünün ruh haline göre müzik öneriyor
SIAS sisteminin etkinlikte en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların sözlü olarak ifade ettikleri duygulara göre yanıt verebilmesi oldu. Duyguları anlama deneyiminde katılımcılar, yoğun bir günün ardından kendilerini yorgun hissettiklerini ve dinlenmek istediklerini belirten ifadeler kullandı. Yapay zekâ sistemi de ifade edilen ruh hâlini değerlendirerek buna uygun müzik türleri önerdi.
Bu özellik, otomobillerdeki yapay zekânın yalnızca belirli komutları yerine getiren bir yardımcı olmaktan çıkarak konuşmanın anlamını ve bağlamını değerlendirebilen sistemlere doğru gelişimini ortaya koyuyor. OMODA | JAECOO, bu yaklaşımla otomobil ile kullanıcı arasındaki etkileşimi daha doğal, kişiselleştirilmiş ve günlük yaşamın ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir yapıya taşımayı amaçlıyor.
Kişiselleştirilmiş sohbet deneyiminde katılımcılar, yapay zekâ destekli asistana istedikleri bir ismi vererek günlük yaşam, ilgi alanları ve farklı konular üzerine sohbet edebildi. Böylece araç içi sesli asistanın yalnızca teknik fonksiyonları yöneten bir sistem olmaktan çıkarak kullanıcıların iletişim kurabildiği dijital bir yardımcıya dönüşmesi hedeflendi.
SIAS teknolojisinin bir diğer özelliği olan yaratıcı tasarım uygulamasında ise kullanıcılar, birkaç anahtar kelime girerek ilgi alanlarına ve tercihlerine uygun dijital duvar kâğıtları oluşturdu. Yapay zekâ tarafından hazırlanan görseller, araç içi ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıdı. Böylece kullanıcıların kişisel zevklerini ve yaşam tarzlarını otomobillerinin dijital ortamına yansıtabilmesi mümkün hâle geldi.