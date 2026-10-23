Geleceğin otomobil teknolojileri OMODA | JAECOO ile sahnede: İşte o araçların özellikleri

OMODA | JAECOO’nun etkinlikte öne çıkardığı teknolojilerden biri, SIVP akıllı vale park sisteminin gerçek kullanım senaryolarında sergilenmesi oldu. JAECOO 5, JAECOO 7 ve OMODA 7 modelleriyle gerçekleştirilen deneyimlerde katılımcılar, otomobillerine belirli bir noktaya gelmeleri için komut verdi. Çevresel algılama ve rota planlama teknolojilerinden yararlanan sistem, araçların belirlenen güzergâhları takip ederek istenen konuma ulaşmasını sağladı.

Özellikle alışveriş merkezlerinin otoparkları gibi geniş alanlarda günlük kullanımı kolaylaştırmayı amaçlayan bu teknoloji, sürücülerin araçlarına ulaşma sürecini de pratik hâle getiriyor. Örneğin yağmurlu havalarda otopark boyunca yürüyerek otomobilini aramak zorunda kalan kullanıcılar, araçlarının belirlenen teslim alma noktasına gelmesini sağlayabiliyor. Benzer şekilde sıcak havalarda da kullanıcıların otopark içinde uzun mesafeler katetmeden araçlarını uygun bir noktada beklemeleri mümkün oluyor.

SIVP sistemi, otomobili belirlenen noktaya getirme işlevinin yanı sıra otonom park yetenekleriyle de öne çıkıyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen testlerde araçlar, çıkmaz yollar ve oldukça dar park alanları gibi zorlu senaryolarla karşı karşıya bırakıldı. Sistem, çevresindeki koşulları analiz ederek uygun park güzergâhını belirledi, aracın konumunu değerlendirdi ve park manevralarını gerçekleştirdi. Test alanına yerleştirilen engeller de çevresel algılama ve rota planlama teknolojileriyle tespit edilerek uygun manevralarla aşıldı.

Uluslararası medya temsilcileri ve davetliler, otomobillere binerek bu teknolojileri doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Dar alanlardaki park manevraları ve engellerden kaçınma kabiliyeti, akıllı sürüş sistemlerinin günlük kullanımda sağlayabileceği kolaylıkları somut biçimde ortaya koydu. OMODA | JAECOO, SIVP teknolojisiyle özellikle şehir yaşamında sürücülerin karşılaştığı park ve manevra zorluklarını azaltmayı hedefliyor.

