Hyundai Motor Company, marka değerini 2021 yılında yüzde 6 artırarak toplam 15,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 yıldan bu yana dünyanın en iyi 30 markası arasında yer alan Hyundai’nin, elektrifikasyon ve mobilite alanındaki ilerlemesi, marka değeri açısından oldukça önemli rol oynadı.

Şirket, böylece marka değerini 2021 yılında yüzde 6 artırarak toplam 15,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Otomotiv dünyasındaki yeteneklerini, müşterilerin değer ve önem verdiği şekilde güçlendirmeye devam eden şirket, dünya çapındaki bağımsız kuruluşlardan da ödüller alıyor.

Hyundai, mobilite alanındaki hızlı çözümleriyle de geleceğe yönelik ciddi adımlar atıyor. Son olarak Interbrand tarafından açıklanan marka değerindeki artışa, markanın çevre dostu elektrikli modelleri üretmesi ve akıllı mobilite uygulamaları önemli ölçüde katkıda bulundu. Aynı zamanda, 2045 yılına kadar karbon nötrlüğü ve hidrojen yakıt hücreli araçlar konusundaki gelişmeler de markanın yükselmesine yardımcı oldu.

Hyundai Motor Company, geleceğin akıllı mobilite cihazlarını ve hizmetlerini göstermek için bir akıllı şehir inşaatı projesi başlatırken aynı zamanda bu insan merkezli, doğa dostu yerleşim bölgesi, şehir içindeki yoğun araç trafiği ve çevre kirliliği gibi kentleşme sorunlarını da ele alıyor.

Urban Air Mobility (UAM) adı verilen bu konsept, robotik ve otonom elektrikli araçları gelecekte yoğun bir şekilde kullanmayı amaçlıyor. Buna ek olarak, 2030 yılına kadar hava taksilerinin günlük kullanımını öngören Hyundai, bu planları ve stratejileri sayesinde ödülleri toplarken aynı zamanda otoriteler tarafından da her zaman en üst sıralarda değerlendiriliyor.