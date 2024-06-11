Hyundai yeni modelinin adını ve görsellerini ilk kez paylaştı

Hyundai Motor Company, A segmentindeki yeni kompakt EV modelinin adını ve ilk görsellerini paylaştı. İşte paylaşılan görseller:
1 Anlamı ne?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngilizce "intimate-innovative" (samimi ve yenilikçi) kelimelerinden türetilen INSTER adlı araçta ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer veriliyor.
2 Tamamen elektrikli
Hyundai'nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, 2021'de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli CASPER'a dayanıyor. Hyundai INSTER tamamen elektrikli olarak geliştiriledi.
Paylaşılan görüntülerde Led gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri ön plana çıkıyor. Hyundai INSTER'ın dünya lansmanı, ay sonu düzenlenecek Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirilecek.