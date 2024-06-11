Hyundai yeni modelinin adını ve görsellerini ilk kez paylaştı

Hyundai Motor Company, A segmentindeki yeni kompakt EV modelinin adını ve ilk görsellerini paylaştı. İşte paylaşılan görseller:

1 Anlamı ne? Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngilizce "intimate-innovative" (samimi ve yenilikçi) kelimelerinden türetilen INSTER adlı araçta ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer veriliyor.

2 Tamamen elektrikli Hyundai'nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, 2021'de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli CASPER'a dayanıyor. Hyundai INSTER tamamen elektrikli olarak geliştiriledi.