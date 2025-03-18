İkinci el pazarı hareketli: Elektrikli satışları artışta

Quick Finans, şubat ayına ilişkin "2. El Oto Raporu"nda, sıfır kilometre araç pazarındaki daralmanın devam ettiğini, ikinci el otomobil satışlarında ise artış kaydedildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şubatta sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet olarak gerçekleşti. Aylık bazda düşüş görülmesine rağmen sektör temsilcilerinin yıl sonu satış beklentisi 1,1 milyon adet seviyesinde kaldı.

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, yılın ikinci ayında genel satışlardaki gerilemeye karşın, elektrikli otomobillere olan talep artmaya devam etti. 160 kilovat altındaki elektrikli araç satışları yüzde 41,1 artarak pazar payını yüzde 9'a yükseltirken, 160 kilovat üzerindeki elektrikli araç satışları yüzde 259,1 artış göstererek yüzde 3,6 pay aldı.

SIFIR ARAÇ PAZARI DARALDI

Sıfır kilometre araç pazarındaki daralmaya rağmen, ikinci el oto satışlarında yükseliş gözlemlendi. 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar araçların satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 arttı. Stokta kalma süresi ise geçen ay ile aynı seviyede kalarak, 51 gün olarak gerçekleşti.

Bireysel alıcıların, araç finansmanı için altın satışına yönelme eğilimini sürdürdüğü belirtilirken, kredi kullanım sınırlamalarını aşmak adına senetli sistemler ve kredi kartlarını tercih etmeye devam ettikleri aktarıldı.

‘STOKTA KALMA SÜRELERİ GENEL OLARAK SABİT KALDI’

Şubat ayında ikinci el elektrikli araç satışları bir önceki aya göre yüzde 33 artarak 3 bin 536 adede ulaştı. Son altı aylık veriler incelendiğinde, pazara yeni giren modellerin de etkisiyle ikinci el elektrikli araç satışlarında yüzde 40'lık bir büyüme yaşandığı gözlemlendi.

İkinci el araç piyasasında stokta kalma süreleri genel olarak sabit kaldı. Bu yılın ocak ve şubat ayları karşılaştırıldığında, binek ve ticari araç segmentlerinde stok sürelerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Pazar ortalaması 51 gün, binek araçlarda 52 gün, ticari araçlarda ise 46 gün olarak sabit kaldı.

Aynı dönemde ikinci el araç satışları 2024'e kıyasla artış gösterdi. Ocakta satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükselirken, şubatta bu artış yüzde 18'e ulaştı. Ayrıca, ikinci el araç satışları şubatta bir önceki aya göre yüzde 6 artış kaydetti.

Son 6 ayda ikinci el piyasasında en çok satılan modellerin fiyatlarında kısmi bir artış gözlemlendi. Fiat Egea ve Volkswagen Passat yüzde 5, Renault Clio ve Ford Focus yüzde 6, Renault Megane ise yüzde 7 değer kazandı.

ÖTV indirimli sıfır araçlara olan talep, genç yaş ikinci el araçların stokta kalma sürelerini etkiledi. Egea Sedan, Egea Cross, Renault Megane Sedan, Toyota Corolla ve Toyota C-HR modellerinin stokta kalma süresi arttı.