İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce 2035 olarak açıkladığı emisyonu sıfıra indirme projesi olan ‘Yeşil Devrim’i 2030 yılına çektiğini açıkladı. Buna göre 2030’dan itibaren yeni model benzinli ve dizel otomobil ve kamyonet satışı yasaklanacak.

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 kriziyle boğuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, baş danışmanının istifasının ardından hükümeti için bir yeniden başlama fırsatı olarak gördüğü “Yeşil Devrim” projesini öne çekme kararı aldı.

Reuters’ın Financial Times’a dayandırdığı haberine göre Başbakan Boris Johnson, “Ülkeyi daha temiz, daha yeşil ve daha güzel hale getirmeye yardımcı olacağını bilmenin memnuniyetiyle, insanlara yüksek vasıflı işlerle yeşil bir iyileşme planlamanın zamanıdır” dedi.

YASA ÇIKARAN İLK G7 ÜLKESİ *

İngiltere geçen yıl 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi koyan ve bunun yasasını çıkaran ilk G7 ülkesi oldu. Bu durum, İngilizlerin seyahat, enerji ve yemek yeme şekillerinde tamamiyle büyük değişiklikler gerektirecek.

Johnson, ülke hazinesinden 12 milyar sterlin (16 milyar dolar) özel sektörden de yaklaşık 36 milyar sterlin bütçe ayrılacağını ve 2030 yılına kadar 250 bin yüksek vasıflı yeşil iş yaratılacağını söyledi.

500 MİLYON STERLİN AYIRMIŞTI *

Daha önce İngiltere’nin deniz rüzgar gücünü 2030 yılına kadar yaklaşık 10 gigawatt’tan 40 gigawatt’a çıkarmaya söz veren Johnson, ev ısıtma ve yemek pişirme dahil olmak üzere hidrojen kullanımını deneyen projeler için 500 milyon sterline kadar taahhütte bulunmuştu.