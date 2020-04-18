Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 1 Nisan’da üretime ara verdiğini duyuran Karsan, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kısmi olarak başlayacak. Karsan’dan yapılan açıklamada bu süreçte, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerinin sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiği, minimum çalışan sayısı ile üretimin günlere dağıtılacağı kaydedildi.

“ACİL DURUM EYLEM PLANI OLUŞTURULDU”

Pandeminin ilk anlarından itibaren Acil Durum Eylem Planı oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple gündemi anlık olarak takip ettiklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Mart ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, çalışma ve ortak alanların sıklıkla dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, uzaktan online toplantı gibi birçok tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. Riski minimize etmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan’da verdiğimiz aranın ardından, 20 Nisan itibariyle üretime aynı hassasiyetle kısmi olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üretime yeniden başlamak için resmi makamlarca önerilen gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye ekonomisi için üretmeye ve ürettiğimiz araçları toplumun ihtiyacına sunmaya devam etme bilinciyle hareket ediyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı birinci önceliğimiz. Bu kapsamda, aldığımız tedbirlere ek olarak, kısmi olarak başlayacak üretimi günlere dağıtacağız ve aynı anda fabrikada çalışan sayısını azaltacağız. Türkiye olarak bu zorlu süreçten kısa süre içerisinde güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz.”