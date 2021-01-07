BMW, Volkswagen, Opel’in ardından Kia da logosunu değiştiren otomotiv markaları arasına girdi. Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni logosunu Guinness Dünya Rekorları arasına giren bir etkinlikle tanıttı.

Koreli otomotiv üreticisi Kia, bundan bir yıl önce duyurduğu üzere logosunu değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni logo markanın simetri, ritim ve yükselen elementlerine gönderme yapıyor. Yeni logo ile marka sloganı da yaratan Kia, slogan olarak “ilham veren hareket” sözlerini belirlediğini duyurdu.

Kia’nın yeni logosunda mevcuttakinden farklı olarak marka isminin el yazısı ile yazılmış olması dikkat çekiyor.

Habertürk’ün haberine göre, yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kia’nın Başkanı ve CEO’su Ho Sung Song, “Yeni logomuz, değişim ve inovasyonda bir ikon olma iddiamızı temsil ediyor. Otomotiv endüstrisi çok hızlı değişimleri tecrübe ediyor. Kia da bu değişimlere uyum sağlıyor ve ona göre şekilleniyor. Yeni logomuz mobilite ihtiyaçları evrim geçirirken müşterilerimize ilham verme isteğimizi temsil ediyor” dedi.

TANITIMDA REKOR KIRDI *

Öte yandan, Güney Koreli üreticinin yeni logosu merak uyandıran bir etkinlik ile dünyaya tanıtıldı. Kore’nin Incheon kentinde havalanan 303 drone, senkronize bir biçimde havai fişek fırlatarak Kia’nın yeni logosunu gökyüzünde izleyenlere gösterdi.

Söz konusu etkinliğin kendi alanında bir rekora imza atarak, Guinness Dünya Rekorları arasına girdiği ve ‘En çok insansız hava aracının simultane havai fişek fırlatması” rekorunu kırdığı belirtildi.