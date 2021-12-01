Renault Group, Türkiye’de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu. Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin Üst Yöneticilik (CEO) görevine 1 Aralık 2021 itibarıyla Hakan Doğu atandı.

Renault Group açıklamasına göre, RGO, Renault Group’un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli “Renaulution” planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek “Yeni Atılım” projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor.

“Renaulution” planının ana hedefi, gelecek dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group’u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklanıyor.

Bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğini açıkladı.

Şirketin Üst Yöneticisi Hakan Doğu oldu

Açıklamaya göre, Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek şirketin üst yöneticilik (CEO) görevine 1 Aralık 2021 itibarıyla Hakan Doğu atandı.

Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO’luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu, Grubun Türkiye’ye yönelik “Yeni Atılım” planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

Renault Group’un Türkiye’deki faaliyetleri

Açıklamada aktarılanlara göre, Renault Group, 1968’den bu yana Türkiye’de, Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde varlık gösteriyor. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alırken, Türkiye’nin toplam ihracatına 3 milyar avroluk katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

Renault Group’un Türkiye için oluşturduğu “Yeni Atılım” stratejisi kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek, Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak, Kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmak” şeklinde 3 ana başlıkla açıklanıyor:

Renault Group Türkiye’de “Oyak Renault: Renault S.A.S (yüzde 51) ve Oyak Grubu (yüzde 49) ortaklığı, MAİS A.Ş: Oyak Grubu (yüzde 51) ve Renault S.A.S (yüzde 49) ortaklığı ve ORFIN: Oyak Grubu (yüzde 50) ve Renault S.A.S (yüzde 50) ortaklığı” şeklinde 3 şirket aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş, 150’den fazla noktadan oluşan yaygın bir satış ve satış sonrası servis ağına sahip. Renault MAİS, Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor. Oyak Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.