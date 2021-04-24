Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında Swift Hibrit alımlarında, avantajlı başlangıç fiyatı ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL’den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.