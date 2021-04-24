Dün işlemlerini durdurduğunu duyuran ve MASAK'ın hesaplarına bloke koyduğu kripto para platformu Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş'ında aralarında bulunduğu 4 kişi...Daha fazla oku
Norveç Merkez Bankası, dijital para birimi (CBDC) için teknik çözümleri test edeceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın...
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya yolladı. ABD...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke tarihinin en büyük finansal skandallarından birinin merkezi olan ödeme şirketi Wirecard’ın Çin’de yatırım yapması için...
İngiltere’de son bir yılda kamu borçlanması 303,1 milyar sterlin ile 1947 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. İngiliz...
Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek....
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye...
Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya, yabancı yatırımcı ve konut satışında önemli bir...
Dünyada moda olan ‘tiny house’ adıyla bilinen ‘küçük mobil ev’ konsepti, ülkemizde de yayılıyor. Bu evlere ve prefabrik yapılara olan...
Startup Dergisi, özellikle startup'ların başvurduğu 'hisse opsiyonu' konusunu ele aldı. Haberin bir bölümü şöyle: Yemeksepeti güzel bir örnek oldu. Satış...
Edremit'te yaşayan Hatice Esra Yıldız, 10 kişiden oluşan personeliyle zeytin ağaçlarının budanan dallarından yaptığı ev ve mutfak gereçlerini yurt içi...
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