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Tesla'ya Avrupa şoku: Satışlar yarı yarıya azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 azaldı.

25 Mart 2025 | 11:31
Tesla'ya Avrupa şoku: Satışlar yarı yarıya azaldı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Geçen yılın şubat ayında 22 bin 181 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 47,1 gerileyerek 11 bin 743'e düştü.

Markanın şubat döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,5'ten 1,4'e geriledi.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-şubat dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 19 bin 46 olurken, bu yılın ilk iki ayında AB piyasasındaki toplam payı yüzde 1,1'e düştü.

Firmanın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

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Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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