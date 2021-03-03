Japon üretici Toyota’nın, güvenlik ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için toplamda 500 milyar yen (4,7 milyar dolar) değerinde şirket tahvili ihraç edeceği bildirildi.

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre firma, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) projelerine katkı sunmak için kaynak toplanmasını hedefliyor.

Japon üretici, güvenlik ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için toplamda 500 milyar yen (4,7 milyar dolar) değerinde şirket tahvili ihraç edecek.

Bu kapsamda bireysel yatırımcılara yönelik yıllık Japon yenine bağlı 100 milyar değerinde (935 milyon dolar) şirket tahvili 5 yıl süreli ihraç edilecek.

Ülkenin Fuji dağı eteklerinde inşası süren, mobilitenin geliştirilmesine öncülük yapacak yüksek teknolojiye sahip “Woven City” şehri yatırımı için fon ayrılacak.

Öte yandan araçların karbondioksit salınımlarının düşürülerek, elektrifikasyonlarının geliştirilmesine yönelik projeler de hızlandırılacak.

Doğanın korunması ve trafik kazalarının azaltılması için Toyota, kurumsal yatırımcılara yönelik Japon yeni ve dövize bağlı en fazla 10 yıl süreli toplamda 400 milyar yen (3,75 milyar dolar) tahvil ihraç edilecek.

İş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi son kez 31 Mart tarihine uzatıldı. 1.3 milyon çalışan kişi artık kısa çalışmadan faydalanamayacak. Pandemi ücretsiz izin hem de fesih yasaklarının uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. “Kısa çalışma-fesih yasağı ve pandemi ücretsiz iznin birden kaldırılması kötü bir senaryo olur” diyen EY Türkiye Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Dr. Hakkı Demirci, beklenti ve önerilerini yazdı…