Türkiye'de 30 yıllık üretim geçmişi olan Hyundai, elektrikli dönemi IONIQ 3 ile başlatıyor

Türkiye'deki 30 yıllık üretim ve ihracat başarılarını IONIQ 3 ile yeni bir döneme taşıdıklarını belirten Kim, bu süre boyunca 3 milyondan fazla araç üreterek otomotiv sanayisine doğrudan katkı sağlayan Hyundai Motor Türkiye'nin, 2026'da ise ilk kez bir elektrikli otomobil üreterek vizyonunu ve üretim kapasitesini genişlettiğini aktardı.

Kim, IONIQ 3'ü yalnızca üretmeye başladıkları yeni bir araç olarak görmediklerini dile getirerek, bu süreçte fabrikalarını geliştirirken aynı zamanda üretim uygulamalarında da tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kim, "Türkiye, Hyundai'nin Avrupa'daki elektrifikasyon stratejisinde kilit bir rol üstleniyor. İleri teknolojiye sahip ilk kompakt elektrikli aracımızın üretimini İzmit fabrikamıza taşıyarak, Türk otomotiv endüstrisine, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.