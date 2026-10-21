Türkiye'de 30 yıllık üretim geçmişi olan Hyundai, elektrikli dönemi IONIQ 3 ile başlatıyor

Hyundai Motor Türkiye CEO'su Kim, AA muhabirine, markanın Türkiye stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1 Üretim uygulamalarında tarihi bir dönüşüm
Türkiye'deki 30 yıllık üretim ve ihracat başarılarını IONIQ 3 ile yeni bir döneme taşıdıklarını belirten Kim, bu süre boyunca 3 milyondan fazla araç üreterek otomotiv sanayisine doğrudan katkı sağlayan Hyundai Motor Türkiye'nin, 2026'da ise ilk kez bir elektrikli otomobil üreterek vizyonunu ve üretim kapasitesini genişlettiğini aktardı.
Kim, IONIQ 3'ü yalnızca üretmeye başladıkları yeni bir araç olarak görmediklerini dile getirerek, bu süreçte fabrikalarını geliştirirken aynı zamanda üretim uygulamalarında da tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kim, "Türkiye, Hyundai'nin Avrupa'daki elektrifikasyon stratejisinde kilit bir rol üstleniyor. İleri teknolojiye sahip ilk kompakt elektrikli aracımızın üretimini İzmit fabrikamıza taşıyarak, Türk otomotiv endüstrisine, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
2 "Bayon'u ağırlığı Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç ettik"
Kim, 2021'de üretimine başlanan Bayon'un şimdiye kadar 250 bine yakın üretildiğini ve ağırlığı Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni Bayon'un aralıkta İzmit fabrikasında üretimine başlanacağını vurgulayan Kim, şöyle devam etti:
"Şubat ayının başında Türkiye'de satışa sunmayı planladığımız yeni Bayon da gerek sportif tasarımı gerekse yeni nesil içten yanmalı motorlarıyla yine Türkiye'de en çok satılan B-SUV modellerinden biri olacak. Yeni modelimizde 1.0 litrelik turbo motora ek olarak ilerleyen dönemlerde 1.6 litrelik hibrit motora da yer vereceğiz. Bağlanabilirlik, geniş iç mekan, üst düzey konfor odaklı donanımlar ve artırılmış güvenlik asistanlarıyla beraber bir öncekinden çok daha iddialı bir model geliyor diyebilirim."
Kim, fuarda yeni Tucson'un da Avrupa prömiyerini gerçekleştirdiklerini, 2004'te satışa sunulan modelin bugüne kadar dünya genelinde 11 milyondan fazla satıldığını kaydetti.
Yeni Tucson'u gelecek yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planladıklarını dile getiren Kim, markanın en çok satan ikinci modeli olan Tuscon'un, Avrupa'da da büyük ilgi görerek, 2 milyonun üzerinde satışa ulaştığını söyledi.
Kim, "Yeni Tucson'da da cesur bir tasarım öne çıkarken premium hissiyatı artıran gelişmiş bir kabin, üst düzey bağlanabilirlik ve yeni nesil içten yanmalı 1.6 litrelik turbo motorlara yer veriyoruz. Verimli ve performanslı olan bu motorlar arasında hibrit ve plug-in hibrit seçenekler de var." dedi.
3 "Elektrikli araçlarda pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz"
Kim, markanın toplam satışları içinde elektrikli araçların payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve söz konusu oranı gelecek yıl artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Elektrikli araç satışlarında ilk üçe, hatta ilk ikiye girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kim, "A'dan E'ye kadar farklı segmentlerde elektrikli modellerimiz var. Inster, Kona Elektrik ve IONIQ model ailesiyle tüketicilere oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kısacası, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak ürünlere sahibiz. Modellerimiz, sürüş özellikleri, şık tasarımları ve konfor odaklı donanımlarıyla segmentlerinde dikkati çekiyor. Geniş elektrikli ürün gamıyla beraber Türkiye'de 2026'yı 9 bin adet elektrikli araç satışıyla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kim, Türkiye'deki tüketicilerin elektrikli araçlara giderek daha fazla alıştığını, şarj altyapısının da hızla ilerlediğini ve ülke genelindeki şarj noktası sayısının 45 bini aştığını söyledi. Tüketicilerin son yıllarda araçlarını daha rahat şarj edebildiğini ve bu sayede bu kategoriye olan talebin gözle görülür biçimde arttığını aktaran Kim, ayrıca elektrikli araçların kullanım maliyetleri açısından da benzinli araçlara kıyasla daha fazla avantaj sağlayabildiğini aktardı.
Kim, model sayısının artmasının da bu geçişi desteklediğine işaret ederek, "5 yıl önce yaklaşık yüzde 1 olan elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bugün yüzde 19 seviyesine ulaştı. Türkiye'de de dünyadaki gibi elektrikli araçlara hızlı bir geçiş yaşanıyor." dedi. Kim, Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği ilk tam elektrikli araç olan IONIQ 3'ün ülkedeki dönüşüme ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.
Elektrikli araç üretiminin otomotiv ekosistemine de önemli katkılar sunacağını vurgulayan Kim, şöyle devam etti:
"Bu dönüşümün hızlanması için zaman içinde diğer markaların da elektrikli araç üretimine geçmesi önemli. Böylece Türkiye'nin Avrupa ve küresel ölçekte üretim açısından daha fazla öne çıkmasına katkı sağlanabilir. Ayrıca tedarik zincirinin genişlemesi ve nitelikli personelin yetişmesi açısından da otomotiv sektörüne olumlu katkıları olacak. İlerleyen dönemlerde ülkemizde üretilecek diğer modeller de tıpkı IONIQ 3 gibi otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak."
4 "IONIQ 3'ü yaklaşık 2 haftalık bir süreçte 500'den fazla müşterimiz tercih etti"
Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel de Avrupa başta olmak üzere dünyanın en saygın otomobil fuarlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı'nda, Türkiye'de üretilen IONIQ 3 ve yeni Bayon gibi önemli modelleri sergilemenin oldukça gurur verici olduğunu belirtti.
Bu yıl fuarda 60'ın üzerinde yeni modelin dünya prömiyerinin yapıldığını aktaran Berkel, şunları kaydetti:
"Avrupalı markaların dışında Çinli markaların da fuarda yer alması, Avrupa pazarının ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor. Markamızın Türkiye'de ürettiği ilk elektrikli modeli olan IONIQ 3, farklı tasarımı, verimli elektrik motoru ve 482 kilometrelik menziliyle B segmentinde tüketicilere üst düzey bir konfor sunuyor. Dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunduğumuz IONIQ 3'ü, yaklaşık 2 haftalık bir süreçte 500'den fazla müşterimiz tercih etti. Bu olumlu satış trendinin yıl sonuna kadar artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de bu tabloya bakarak yıl sonuna kadar 3 bin 500 adedin üzerinde IONIQ 3 satmayı hedefliyoruz."