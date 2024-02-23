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Volkswagen ve Audi 261.000'den fazla aracı geri çağırıyor

Volkswagen ve Audi yakıt sızıntısı ve yangın riskini gidermek için 261.000'den fazla aracı geri çağırıyor.

23 Şubat 2024 | 15:03
Volkswagen ve Audi 261.000'den fazla aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Volkswagen'in ABD ve Kanada'da 261.000'den fazla aracı, bu araçların yakıt depolarındaki emme jeti pompası contasında sızıntıya neden olabilecek ve potansiyel bir yangın tehlikesi oluşturabilecek bir sorunu gidermek için geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırma,  2015-2020 Audi A3 Sedan, 2015-2019 Audi A3 Cabriolet, 2019-2020 Volkswagen Jetta GLI, 2018 Golf Sportwagen GP, 2018-2019 Golf Sportwagen A7, 2015-2017 Golf Sportwagen, 2015-2020 Golf GTI ve 2015-2020 Golf A7 araçlarını kapsıyor.

Volkswagen Grubu, bu sorunları yaşayan müşterilerin aracın teşhisini yaptırmak için yetkili bir bayiye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Şirket, "Volkswagen'in müşterilerinin güvenliğini çok ciddiye aldığını ve emme jet pompasını müşterilere hiçbir ücret ödemeden değiştireceğini" söyledi.

 

 

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