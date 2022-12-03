BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.12.2022)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.64 ile Vestel ve yüzde 28.70 ile Gen İlaç olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.72 ve yüzde 9.34 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Galata Wind Enerji hisseleri oldu.



Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.30 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.60 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.82 yükselişle 4,963 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 267 seviyesinde bulunuyor.



Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 114.07 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 76.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106.31 seviyesinde.



CCI göstergesinin 100.77 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 4,899 ve 4,835 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,041 ve 5,118 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.58 baz puan artarak yüzde 30.20 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.41 seviyesinde bulunuyor.



AKSA



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 83.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 91.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 96.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 81.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 81.50-72.50

Satım aralığı: 96.50-102.00

Yabancı Payı (%) : 23.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.



ASELSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 49.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 42.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 47.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.25-36.00

Satım aralığı: 52.50-55.00

Yabancı Payı (%) : 26.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 123 seviyesinin altındaki kapanışlarda 109.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 123 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 133.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 109.00-90.50

Satım aralığı: 133.00-143.00

Yabancı Payı (%) : 46.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

41.14-44.06 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 41.42 seviyesinin altında kapanışlarda 39.00 seviyesine gerileyebilir. 44.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-33.50

Satım aralığı: 44.50-48.00

Yabancı Payı (%) : 20.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

453.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 410.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 441 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 472.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 410.00-372.50

Satım aralığı: 472.50-485.00

Yabancı Payı (%) : 36.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

25.74-27.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.86 seviyesinin altında kapanışlarda 24.30 seviyesine gerileyebilir. 27.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.30-23.70

Satım aralığı: 26.50-28.00

Yabancı Payı (%) : 8.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.



HEKTAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 31.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 37.62 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 38.75 seviyesine yönelebilir. 37.62 seviyesinin altında kapanışlarda 35.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.50-30.75

Satım aralığı: 38.75-47.50

Yabancı Payı (%) : 12.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.



İPEK DOĞAL ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 33.88 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 32.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 40.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.25-26.75

Satım aralığı: 40.75-44.75

Yabancı Payı (%) : 14.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.



İŞ GMYO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.75-7.65

Satım aralığı: 10.50-10.80

Yabancı Payı (%) : 9.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 72.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 66.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66.00-58.00

Satım aralığı: 73.00-78.00

Yabancı Payı (%) : 57.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



ATAKTA

50.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 57.5 seviyesine yönlendirecektir. 50.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 40.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.75-34.50

Satım aralığı: 57.50-59.50

Yabancı Payı (%) : 23.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.92 puan arttı.



KOZA ALTIN



YÜKSELİŞTE

392 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 392 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 492.50 seviyesine yönelebilir. 392 seviyesinin altına sarkmalarda ise 282.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 282.50-230.00

Satım aralığı: 492.50-505.00

Yabancı Payı (%) : 25.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.10 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.30-12.60

Satım aralığı: 16.10-16.50

Yabancı Payı (%) : 15.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.



MİGROS TİCARET



İZLENMELİ

121.5 - 137.2 aralığında hareket eden hisse 126.1 seviyesinin altında kapanışlarda 122.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 126.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 132.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 122.00-121.00

Satım aralığı: 132.00-136.00

Yabancı Payı (%) : 33.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.32 puan arttı.



Oyak Çimento



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.50-16.60

Satım aralığı: 21.80-22.10

Yabancı Payı (%) : 3.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.



PETKİM



İZLENMELİ

17.3 - 18.79 aralığında hareket eden hisse 17.56 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.90-14.50

Satım aralığı: 19.50-19.80

Yabancı Payı (%) : 14.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.39 puan azaldı.



PEGASUS



ALICILAR GÜÇLÜ

376.1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 447.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 413.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 375.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 375.00-325.00

Satım aralığı: 447.50-475.00

Yabancı Payı (%) : 28.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.



