BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.12.2022)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.64 ile Vestel ve yüzde 28.70 ile Gen İlaç olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.72 ve yüzde 9.34 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Galata Wind Enerji hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.30 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 26.60 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.82 yükselişle 4,963 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 267 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 114.07 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 76.73 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106.31 seviyesinde.
CCI göstergesinin 100.77 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 4,899 ve 4,835 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,041 ve 5,118 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.58 baz puan artarak yüzde 30.20 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.41 seviyesinde bulunuyor.
AKSA
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 83.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 91.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 96.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 81.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 81.50-72.50
Satım aralığı: 96.50-102.00
Yabancı Payı (%) : 23.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.
ASELSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 49.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 42.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 47.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 42.25-36.00
Satım aralığı: 52.50-55.00
Yabancı Payı (%) : 26.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 123 seviyesinin altındaki kapanışlarda 109.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 123 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 133.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 109.00-90.50
Satım aralığı: 133.00-143.00
Yabancı Payı (%) : 46.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
41.14-44.06 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 41.42 seviyesinin altında kapanışlarda 39.00 seviyesine gerileyebilir. 44.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 44.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 39.00-33.50
Satım aralığı: 44.50-48.00
Yabancı Payı (%) : 20.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
453.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 410.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 441 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 472.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 410.00-372.50
Satım aralığı: 472.50-485.00
Yabancı Payı (%) : 36.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
25.74-27.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.86 seviyesinin altında kapanışlarda 24.30 seviyesine gerileyebilir. 27.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.30-23.70
Satım aralığı: 26.50-28.00
Yabancı Payı (%) : 8.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
HEKTAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 31.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 37.62 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 38.75 seviyesine yönelebilir. 37.62 seviyesinin altında kapanışlarda 35.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.50-30.75
Satım aralığı: 38.75-47.50
Yabancı Payı (%) : 12.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.
İPEK DOĞAL ENERJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 33.88 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 32.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 40.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.25-26.75
Satım aralığı: 40.75-44.75
Yabancı Payı (%) : 14.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.
İŞ GMYO
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.75-7.65
Satım aralığı: 10.50-10.80
Yabancı Payı (%) : 9.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 72.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 66.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 66.00-58.00
Satım aralığı: 73.00-78.00
Yabancı Payı (%) : 57.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
ATAKTA
50.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 57.5 seviyesine yönlendirecektir. 50.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 40.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 40.75-34.50
Satım aralığı: 57.50-59.50
Yabancı Payı (%) : 23.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.92 puan arttı.
KOZA ALTIN
YÜKSELİŞTE
392 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 392 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 492.50 seviyesine yönelebilir. 392 seviyesinin altına sarkmalarda ise 282.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 282.50-230.00
Satım aralığı: 492.50-505.00
Yabancı Payı (%) : 25.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.10 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.60
Satım aralığı: 16.10-16.50
Yabancı Payı (%) : 15.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
MİGROS TİCARET
İZLENMELİ
121.5 - 137.2 aralığında hareket eden hisse 126.1 seviyesinin altında kapanışlarda 122.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 126.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 132.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 122.00-121.00
Satım aralığı: 132.00-136.00
Yabancı Payı (%) : 33.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.32 puan arttı.
Oyak Çimento
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-16.60
Satım aralığı: 21.80-22.10
Yabancı Payı (%) : 3.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
17.3 - 18.79 aralığında hareket eden hisse 17.56 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.90-14.50
Satım aralığı: 19.50-19.80
Yabancı Payı (%) : 14.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.39 puan azaldı.
PEGASUS
ALICILAR GÜÇLÜ
376.1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 447.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 413.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 375.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 375.00-325.00
Satım aralığı: 447.50-475.00
Yabancı Payı (%) : 28.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.