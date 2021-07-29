Pandemide organize perakendenin talebine cevap veren ve market satışlarını yüzde 60 artıran Lezita, yeni yatırıma hazırlanıyor.

11 Temmuz 2021 tarihli sayıdan

İzmir Kemalpaşa’nın ardından ikinci beyaz et üretim tesisini Kahramanmaraş’ta kuracak olan firma, arazi alımlarını tamamladığı fabrika için 130 milyon Euro’luk yani bugünkü değeri ile yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırım yapacak.

2022’nin ilk çeyreğinde temeli atılacak tesis, bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem üretim hatlarından oluşacak.

HEDEF 300 BİN TON

Kahramanmaraş’ta 200 bin metrekare alanda kurulacak et entegre tesisinde ilk aşamada yıllık 150 bin ton piliç eti üretimi yapılacak. Bunun 35 bin tonu ileri işlenmiş ürünlerden oluşacak. İkinci etapta ise yıllık 300 bin tona ulaşılacak.

Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin metrekarelik alanda brolier yem fabrikası ve 80 bin metrekarelik alanda kuluçkahane tesisi de hizmete alınacak.

Ayrıca Niğde’de 40 bin metrekarelik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400 bin metrekarelik damızlık kümesi ile yatırımı da gerçekleştirilecek.

7 BİN ÇALIŞANA ULAŞACAK

Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, İzmir Kemalpaşa’da 3 bin 500 çalışanları bulunduğunu, yeni yatırımla çalışan sayısının 7 bini bulacağını söylüyor.

Abalıoğlu, “Bu yıl 75 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Toplam 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025’te üretimin ihracattaki payını yüzde 12’den yüzde 25’e çıkaracağız. Üç yılda ihracatı iki katına çıkarmış olacağız” diye ekliyor.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise “Birleşik Krallık, Çin, Uzak Doğu bize çok yakın. Avrupa da bize çok yakın olacak. Şu anda Irak, İran, Japonya’ya ihracatımız var. Yeni pazarlar İngiltere ve Çin. Hedefimiz ilk üçe girmek ve bu yatırımlarla lider olmak” diyor.