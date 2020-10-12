Tüketicilerin ‘önce sağlık’ dediği şu günlerde sağlıklı beslenen ve yaşayan tüketicilere yönelik segmente odaklanan Arzum, antivirüs özellikli temizlik ürünlerine yöneldi. IoT teknolojisiyle elektrikli süpürge tasarlayan şirket, ‘Arzummobil’ ile mobil ticarete de girdi.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Yaklaşık 1,4 milyar TL ciro büyüklüğüne sahip olan küçük ev aletleri sektörü, geçen yıl yüzde 20,8 büyüdü. Yerli ve yabancı pek çok şirketin yer aldığı sektörde faaliyet gösteren Arzum, pazarın büyük oyuncularından biri.

Öyle ki yüzde 8,6’lık pazar payı ile dördüncü sırada yer alan şirket, geçen yıl yüzde 28,1 büyüyerek 450 milyon TL ciroya ulaştı. Dünyanın 40 ülkesinde milyonlarca eve ulaşan Arzum, pandemi döneminde de inovatif ürünlerle pazardaki etkinliğini artırmaya odaklandı.

YENİ TÜKETİCİ PROFİLİ

Pandemi ile birlikte ‘önce sağlık’ diyen bir tüketici profili ortaya çıktı. Bu kitle, hem sağlığı hem hijyeni öncelikleri arasına aldı.

Son yıllarda Arzum’un da üzerinde yoğun çalıştığı sağlıklı beslenen ve yaşayan tüketicilere yönelik segmentin artık daha da büyüyeceğini öngördüklerini belirten Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, “Bununla birlikte evdeki hijyen için antivirus özellikli temizlik ürünlerine ilgi artacak.

Tüketiciler sadece ürün özelliklerine değil, hijyenik paketlenmeden geri dönüşüme kadar birçok şeye dikkat edecek ve seçici olacak. Biz de bunu öngörerek AR-GE’mizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz” diyor.

MOBİL UYGULAMA

Bu dönemde, e-ticaret öncelikli satış kanalı haline geldi. Arzum da e-ticaret özelinde son üç yıldır gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlar neticesinde özellikle ‘evde kal’ döneminde tüketicilerinin yanında oldu.

E-ticaret alışkanlığının artacağının düşünüldüğü yeni normalde olduğumuzu dile getiren Yıldız, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ‘Arzummobil’ uygulamamızı da bu dönemde tüketicilerimizle buluşturduk.

Artık Arzum dünyasına istenilen her yerde ‘tek tıkla’ ulaşılabiliyor. Bu dönemde, e-ticarete bir adım uzak duran birçok kişi aslında hayatlarının ne kadar kolaylaştığını gördü. Bu devam edecek” diye ekliyor.

SORUMLU MARKA

Pandemide sorumlu marka kimliğiyle hareket ettiklerini ifade eden Yıldız, 20 bin yüz koruyucu siper maske üretimini kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını, onlarla birlikte sahada, depoda ve üretimde çalışanlara da 10 bin yüz koruyucu siper maske desteği sağladıklarını anlatıyor.

Uzun bir süre evde kalan 65 yaş üzeri büyükler için evden eve ücretsiz servis hizmeti devreye soktuklarından da söz eden Yıldız, “Tüketiciler artık markalardan sosyal sorumluluk yatırımları ve hayatın içinde olmalarını bekliyor. Arzum olarak, bundan sonra da güçlü sosyal sorumluluk projelerimizin devamını getireceğiz” diyor.

YENİ ÜRÜNLER

Tasarımları inovatif özellikler, fonksiyonlar ve yenilikçi çözümlerle besleyen şirketlerin daha başarılı olduğunu vurgulayan Yıldız şöyle devam ediyor: “Bu dönemde hiç durmadık. Yeni ürünlerimizin lansman-larını ertelemedik. Örneğin, mutfaklara özel serimiz Natura’yı sunduk.

En son tüketicilerimizle buluşturduğumuz ürünümüz ise Türkiye’de IOT teknolojisiyle bir ilk olan Arzum Olimpia Smart Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge’miz oldu. Yeniliklere tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”