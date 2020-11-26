Son yıllarda global olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle kadınlara destek olan Sephora, Türkiye’de de önemli bir projeyi Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile iş birliği yaparak başlattı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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‘Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ ile kozmetik ve güzellik sektörüne yeni kadın girişimciler kazandırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda başvurular sona erdi. Yaklaşık 200 aday ile başlayan projenin ikinci aşamasında ise seçilen 31 aday ile beraber dijital ortamda verimli bir ön tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Önümüzdeki aylarda, girişimci kadınlarla markalaşma sürecinde; finans, İK ve satış gibi pek çok konuda eğitimler verilecek.

Projenin son fazında ise seçilecek girişimlerin, sosyal medya ve PR desteği ile beraber sephora.com.tr platformunda listelenmesi ve markanın takipçileri ile buluşturulması planlanıyor.

Son yıllarda global projelerdeki paylarının artığından da bahseden Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya, “Bu kapsamda önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz global bir influencer projesinin içerisinde Türkiye’den çok güzel ve ilham veren bir ismin yer almasını da başardık” diyor.

Pek çok marka gibi Sephora’nın da sürdürülebilirliğe odaklandığını dile getiren Kaya, şunları ekliyor: “Sephora Collection markamızla daha iyi daha sorumlu ve daha sürdürebilir bir dünya için ‘We Care For Good’ diyerek yeni ve anlamlı bir adım atmanın heyecanı içerisindeyiz.

Ürünlerimizdeki formüllerimizi doğal içeriklerle harmanlayarak, ulaşılabilir fiyat politikasıyla beraber anlatıyoruz.”