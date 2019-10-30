Dijital odaklı girişimci ve yatırımcılar buluştu
Dijital odaklı girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren Webrazzi Summit 2019, Turkcell’in Elmas sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi gibi konuların ele alındığı, girişimci ve yatırımcıları buluşturan organizasyonda Turkcell’in hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sunuldu.
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